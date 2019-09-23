Инвесторам надоело осторожничать

Международные инвесторы вновь готовы рисковать и поэтому активно выводят деньги из консервативных фондов денежного рынка. За минувшую неделю они забрали свыше $7,4 млрд. Управляющие надеются на продолжение экономического роста и дальнейшие шаги по его стимулированию со стороны ведущих центральных банков, поэтому уходят в фонды акций, куда вложили более $20 млрд. Одним из бенефициаров этого перетока стали российские акции, привлекающие инвесторов высокой дивидендной доходностью.

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о резком падении спроса международных инвесторов на защитные активы. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America Merrill Lynch, клиенты глобальных фондов денежного рынка за неделю, закончившуюся 14 сентября, вывели $7,4 млрд. Этот результат почти втрое больше оттока, зафиксированного неделей ранее ($2,6 млрд). В июле—августе на фоне обострения торговых споров между США и Китаем, а также на фоне роста риска рецессии мировой экономики инвесторы активно размещали средства в фондах денежного рынка, за два месяца вложив в них более $400 млрд.

$7,4 миллиарда забрали международные инвесторы из консервативных фондов денежного рынка за минувшую неделю

Выход из этих консервативных фондов начался сразу после того, как США и Китай договорились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в начале октября. Это снижает вероятность спада мировой экономики, тем более что свои экономики все активнее начинают стимулировать национальные центральные банки. 12 сентября Европейский ЦБ объявил о крупнейшем пакете стимулирующих мер за последние три года. В минувшую среду Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ставку на 0,25 процентного пункта, а глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что в случае ухудшения ситуации в экономике США возможно дальнейшее снижение ставки (хотя пока в этом нет необходимости). По словам директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексея Потапова, вывод денег из фондов денежного рынка равносилен снижению доли наличных средств в портфелях управляющих.

Высвобожденная ликвидность пошла на покупку более рисковых активов — акций. По данным EPFR, за минувшую неделю в фонды, ориентированные на вложения в акции, поступило почти $20 млрд, что почти на $6 млрд больше показателя недельной давности. Основной приток средств пришелся на американские фонды ($20,7 млрд). Среди стран БРИКС инвесторы выбирали китайские ($147 млн) и российские ($30 млн) фонды. По словам главы управления фондовых операций УК ТФГ Равиля Юсипова, акции кроме потенциала роста стоимости обладают еще и приятным бонусом — дивидендами, доходность которых выше, чем сложившиеся доходности на рынках облигаций. При этом российский рынок акций обладает самой высокой в мире дивидендной доходностью — 6,7% (по данным Bloomberg). «Пока инвесторы верят в универсальный антидот на все финансовые проблемы — снижение ставки, этой парадигмой умело управляют монетарные власти»,— отмечает Равиль Юсипов.

Спросом у инвесторов продолжают пользоваться и облигационные фонды. По данным EPFR, за отчетную неделю в них было инвестировано $6,5 млрд, что на $1,1 млрд выше, чем неделей ранее, но в 2–3 раза меньше, чем в июле—августе. По мнению господина Юсипова, более осторожные инвесторы перед решением о заходе на рынок акций могли перейти сначала в фонды данной категории. «При текущей ситуации — стимулирование ведущими центробанками, противоречивые макроэкономические и геополитические сигналы — из фондов облигаций деньги пока не забирают»,— отмечает Алексей Потапов.

В отсутствие внешних шоков аппетит к риску будет расти в ближайшие недели, считают управляющие. «На фоне постепенного улучшения макростатистики и устойчивого торгового перемирия между США и Китаем приток в фонды акций продолжится»,— считает господин Потапов. Важную роль будет играть фискальная политика центральных банков. Если вдобавок к мягкой политике со стороны ФРС мы увидим более конструктивную позицию по отношению к фискальному стимулированию внутри ЕС и новый пакет стимулов со стороны Китая, отмечает старший аналитик ITS WM Георгий Окромчедлишвили, можно будет ожидать продолжения ралли на фондовом рынке.

Виталий Гайдаев