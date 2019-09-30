Шпионское дело разделили по медицинским показаниям

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд (МГС) признал законным продление до начала ноября срока ареста сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, входит в «Роскосмос») Романа Ковалева. Господин Ковалев обвиняется в госизмене: по версии следствия, вместе со своим учителем Виктором Кудрявцевым он передавал НАТО секретные данные о новейших ракетных разработках. Суд счел, что, оказавшись на свободе, господин Ковалев может скрыться при помощи тех стран, которым передавал информацию. Тем временем сам Виктор Кудрявцев был освобожден из-за плохого состояния его здоровья.

75-летний Виктор Кудрявцев вышел на свободу в минувшую пятницу: ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Как пояснил адвокат ученого Иван Павлов, господину Кудрявцеву разрешено свободное перемещение в пределах Москвы и области. Ходить в контрольные органы отмечаться обвиняемому не нужно, он лишь обязан являться по вызовам следствия. Какое заболевание стало причиной смягчения меры пресечения, господин Павлов не уточнил, лишь отметив: «У него сахарный диабет и целый букет других тяжелых заболеваний». В СИЗО ученый делил двухместную камеру с обвиняемым в экстремизме.

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Тем временем МГС рассмотрел жалобу защиты другого фигуранта дела — ведущего специалиста ЦНИИмаш Романа Ковалева — на решение Лефортовского суда столицы о продлении обвиняемому срока ареста до 5 ноября. В своей жалобе адвокат господина Ковалева заявил, что суд первой инстанции проигнорировал доводы защиты о том, что Ковалев ранее не был судим, имеет постоянное место работы, характеризуется положительно, постоянно проживает в подмосковном Королеве, имеет прочные социальные и семейные связи, а на его попечении находится супруга-пенсионерка.

Лефортовский суд решил, что поскольку ученый сотрудничал со спецслужбами НАТО, то, оказавшись на свободе, «при их содействии может скрыться от органов предварительного следствия», а также продолжить заниматься преступной деятельностью и оказать давление на свидетелей.

Адвокат господина Ковалева указал, что эти утверждения ничем не подтверждены. Его подзащитному, отметил адвокат, было известно о расследовании, он вызывался на допросы как свидетель, однако скрываться попыток не предпринимал. Защита просила изменить для Романа Ковалева меру пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО, но Мосгорсуд признал решение о продлении ареста законным и обоснованным.

Уголовное дело по факту госизмены (ст. 275 УК РФ) было возбуждено в прошлом году. В июле 2018 года был арестован сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. По версии следствия, ученый, занимавшийся моделированием обтекания ракет-носителей космических кораблей и спутников воздушной средой в ходе старта и посадки, передавал бельгийскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал» (“Ъ” рассказывал об этом 15 августа 2018 года). Обмен информацией с институтом шел в 2011–2013 годах в рамках совместного проекта. Вторым обвиняемым по делу стал ученик господина Кудрявцева Роман Ковалев, также участвовавший в проекте. По данным следствия, он непосредственно участвовал в передаче информации. Между тем представители защиты говорят, что следствие до сих пор не получило подтверждений тому, что ученые получали какое-либо денежное вознаграждение от западных спецслужб. Адвокаты в целом считают обвинение необоснованным, поскольку вся передаваемая фонду информация согласовывалась учеными с вышестоящим руководством.

Юрий Сюн, Александр Александров