Конгресс США хочет добиться расшифровки переговоров Трампа и Путина

Председатель комитета разведки Палаты представителей США Адам Шифф заявил в эфире телеканала NBC, что Конгресс намерен добиться расшифровки телефонных переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным, а также другими государственными лидерами. «Я считаю, что прежде всего необходимо защитить национальную безопасность США и выяснить, подрывал ли президент (господин Трамп.— “Ъ”) безопасность нашей страны в беседе с другими национальными лидерами, в частности с Владимиром Путиным, каким-либо способом, который, на его взгляд, мог принести ему личную выгоду во время избирательной кампании»,— заявил господин Шифф.

Глава комитета разведки также подчеркнул, что власти страны намерены провести всестороннее расследование действий Дональда Трампа, которые могут привести к импичменту президента. Господин Шифф имел в виду просьбу Трампа к Владимиру Зеленскому начать расследование против сына Джо Байдена — главного конкурента действующего президента США за право бороться за президентское кресло в 2020 году от Демократической партии. «Серьезность нарушения состоит в том, что президент использовал возможности своей администрации, чтобы принудить иностранное государство помочь ему выиграть президентскую гонку, вмешавшись снова в наши выборы, и при этом отказал в помощи той стране, которая в ней так нуждается, чтобы бороться — с кем? — с русскими»,— отметил господин Шифф.

Ранее в СМИ сообщалось, что администрация США в последнее время ограничивала доступ своим сотрудникам к записям телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Кирилл Сарханянц