СМИ: Белый дом ограничил сотрудникам доступ к записям бесед Трампа и Путина

Администрация США в последнее время ограничивала доступ своим сотрудникам к записям телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, сообщил CNN со ссылкой на источники. Издание не уточняет, о каком именно из телефонных разговоров идет речь.

По данным источников, как минимум два телефонных разговора тщательно скрывались от сотрудников. Собеседники телеканала подчеркнули, что в разговоре с принцем возможно поднималась тема убийства саудовского журналиста Джамаля Хашокджи, которая «не содержала особо деликатной информации, угрожающей национальной безопасности». Никто из сотрудников не видел эту стенограмму, подчеркнули собеседники телеканала.

Доступ по крайней мере к одному из телефонных разговоров президентов России и США также был «жестко ограничен». Источники сообщили, что ничего не знают о возможном добавлении стенограммы диалога с президентом России в особую систему хранения секретной информации. Отмечено, что в эту систему была загружена стенограмма господина Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, расшифровка телефонного разговора была опубликована после того, как спикер Палаты представителей объявила о намерении изучить необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа. Поводом для этого стало якобы оказанное американский президентом давление на украинского коллегу. Сообщалось, что господин Трамп просил инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.

О развитии ситуации с расшифровкой — в материале “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».