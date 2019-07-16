Над БАМом сгущаются участки

По информации “Ъ”, на совещании у вице-премьера Максима Акимова 11 июля прозвучали опасения, что ОАО РЖД не сумеет в срок завершить первый этап модернизации БАМа и Транссиба. В следующем году монополии предстоит одновременно ввести более 30 участков, и есть риск не успеть. В ОАО РЖД настаивают, что сроки будут соблюдены. Аналитики полагают, что, несмотря на снижение цен на уголь, благоприятная конъюнктура на восточном направлении сохранится как минимум в среднесрочной перспективе и расширение Восточного полигона не теряет актуальности.

Власти усомнились, что ОАО РЖД введет в срок основные объекты в рамках первого этапа модернизации БАМа и Транссиба. По этому проекту к 2020 году объем перевозок на Восточном полигоне должен увеличиться к уровню 2012 года на 66,8 млн тонн, до 124,9 млн тонн. Исходно этот этап модернизации планировалось провести в 2013–2017 годах, достигнув результата в 2018 году, однако в конце 2017 года правительство внесло в проект изменения, продлив фазу строительства до 2019 года и сдвинув начало эксплуатации на 2020 год. После утверждения в сентябре 2018 года комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ) до 2024 года незавершенная часть первого этапа модернизационной программы была внесена в состав федерального проекта «Железнодорожный транспорт и транзит» как часть мероприятия по увеличению провозной способности БАМа и Транссиба в полтора раза, до 180 млн тонн.

Однако, по информации “Ъ”, в июне Росжелдор констатировал, что по графику введен в эксплуатацию лишь один из участков, предусмотренных первым этапом модернизации и вошедших в КПМИ,— Мариинск—Тайшет протяженностью 752 км. Еще 31 участок планируется к вводу в 2020 году. Власти опасаются, что необходимость одновременно ввести в эксплуатацию так много участков ставит под угрозу своевременное завершение первого этапа модернизации.

Этот вопрос, сообщил “Ъ” источник, знакомый с ситуацией, поднимался на совещании у вице-премьера Максима Акимова 11 июля. Однако ОАО РЖД заверило, что все будет введено в срок. Как уточнил другой собеседник “Ъ”, речь шла о возможной задержке ввода двух участков.

В Минтрансе “Ъ” переадресовали в ОАО РЖД. В монополии заверили, что все работы в рамках первого этапа выполняются согласно графику. В аппарате Максима Акимова сообщили, что вице-премьер принял к сведению информацию о возможном сдвиге срока ввода объектов, и отметили, что руководство ОАО РЖД проинформировало о предпринимаемых действиях во избежание сдвигов.

Как следует из материалов к совещанию у господина Акимова, в рамках первого этапа построены и реконструированы 35 станций и 90 искусственных сооружений, построен 21 разъезд, 254,3 км вторых путей, модернизированы 5,1 тыс. км пути, уложено 1,9 тыс. комплектов стрелочных переводов, реконструировано 40 тяговых подстанций. В 2018 году завершена проходка нового Байкальского тоннеля. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию второй главный путь на перегоне Лена-Восточная—Предленский с мостом через Лену, мостовой переход через Зею и модернизированный Владивостокский тоннель. До 2019 года проведено работ на сумму 243,5 млрд руб., в 2019–2020 годах предусмотрено финансирование в 183,3 млрд руб.

Своевременное введение объектов на БАМе и Транссибе сохраняет актуальность для российских компаний, полагает замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук: конъюнктура на Дальнем Востоке остается благоприятной, а в свете падения привлекательности европейских рынков угля российские компании кровно заинтересованы в расширении восточного направления. По его мнению, конъюнктура на Востоке в среднесрочной перспективе не изменится: у азиатских потребителей есть долгосрочные планы по снижению доли угля в энергобалансе, однако речь идет о десятилетней перспективе.

Как сообщал “Ъ”, даже несмотря на скидку, данную ОАО РЖД российским экспортерам угля при поставках в южные порты, и обсуждаемую возможность ее распространения на западное направление, угольщики все еще просят улучшения пропуска на восток. В частности, они настаивают на том, чтобы на каждый состав, отправленный на запад из Кузбасса, один состав пропускался на Дальний Восток. Участники рынка угля (см. “Ъ” от 5 июля) были единодушны в оценке конъюнктуры стран АТР как стабильной.

Наталья Скорлыгина