Россия выступила за возобновление встреч начальников генштабов арктических стран

Россия выступает за возобновление ежегодных встреч начальников генштабов арктических стран, сообщил «Российской газете» первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов. Он напомнил, что такой формат существовал до 2014 года.

Господин Аверьянов отметил, что контакты России с США по вопросам Арктики носят «вполне конструктивный и плодотворный характер». «Да, такой диалог ведется, и, хотя широкой общественности о нем известно не так много, как о нашем взаимодействии по другим темам»,— ответил он на вопрос, ведет ли Россия какой-либо диалог по арктической тематике с США. По его словам , России и США уже удалось создать в регионе достаточно солидную основу для взаимодействия.

Юрий Аверьянов также рассказал, что интерес к Арктике у России присутствовал всегда. «Освоение этого региона уже не первое десятилетие является одним из магистральных направлений для России»,— заявил он. Первый заместитель секретаря Совета безопасности подчеркнул, что одной из основных задач нашей страны является создание конкурентных преимуществ российской Арктики, прежде всего путем развития инфраструктуры и промышленного потенциала региона. Он уточнил, что бережное отношение к богатствам арктического региона является для России главным приоритетом.

Касаясь климатической проблематики, Юрий Аверьянов сказал: «Россия не только последовательно отстаивает необходимость сокращения вредных выбросов, но и является одним из лидеров в этом вопросе».

Напомним, Пентагон хочет видеть Арктику безопасным и стабильным регионом, в котором охраняются национальные интересы США в сфере безопасности, территория США защищена, а страны сотрудничают в противодействии общим вызовам. Об этом говорится в новой арктической стратегии военного ведомства США. В ней отмечается, что в регион Арктики включены восемь стран (включая Соединенные Штаты), с шестью из которыми Вашингтон активно сотрудничает в сфере обороны.

В Пентагоне также считают, что Россия может в одностороннем порядке установить границы своего континентального шельфа в Арктике в случае, если решение международных организаций по этому вопросу ее не устроит.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Пентагон опасается самостоятельности России в Арктике».