«Зарубежнефть» может залезть в Оман

Как стало известно “Ъ”, «Зарубежнефть» ведет переговоры с властями Омана о вхождении в нефтегазовые проекты в стране, в том числе в морской блок 8. Актив достаточно зрелый, в начале 2019 года из-за завершившегося соглашения о разделе продукции из него вышли норвежская DNO и корейская LG. Собеседники “Ъ” говорят, что «Зарубежнефти» интересны уже изученные проекты, где низкие риски, но переговоры пока на начальной стадии. В то же время больших затрат сделка не потребует: по оценке аналитиков, весь блок 8 оценивается максимум в $40 млн.

«Зарубежнефть» (на 100% принадлежит государству) обсуждает инвестиции в проекты на шельфе Омана, рассказали два источника “Ъ”. Одним из первых проектов компании в стране может стать вхождение в газовый блок 8, где располагаются месторождения Букха и Западная Букха, но переговоры пока на начальной стадии. По словам собеседника “Ъ”, делегация нефтекомпании посещала Оман в сентябре.

До начала 2019 года блок 8 на паритетной основе разрабатывали норвежская DNO и южнокорейская LG в рамках соглашения о разделе продукции. Но затем действие 30-летнего соглашения истекло, и компании вышли из проекта, сейчас блок полностью принадлежит государственной Musandam Oil and Gas Company. За время действия СРП Оман получил $1 млрд, сообщала DNO. По данным DNO, чистая выручка компании от участия в проекте составила $18 млн, при этом компания признала расход от обесценения на $47,8 млн.

Добыча на блоке составляла в прошлом году 4,5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (около 225 тыс. тонн в год). По данным отчета DNO за 2018 год, на ее долю приходятся запасы блока по категории 1P — 0,5 млн, 2P — 3,6 млн, 3P — 8 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Несколько проектов в Омане «Зарубежнефть» рассматривала еще в 2010 году. По мнению одного из собеседников “Ъ” в отрасли, для компании сейчас главное — получить доступ в страну. В «Зарубежнефти» отказались от комментариев.

На фоне истощения основных месторождений «Зарубежнефти» во Вьетнаме, который является ключевым регионом присутствия компании за рубежом, она пытается не только расширить ресурсную базу в этой стране, но и зайти на новые рынки. В основном речь идет о небольших проектах высокой степени изученности, где риски не так велики.

Так, в 2017 году «Зарубежнефть» стала единственным владельцем блока 09-3 во Вьетнаме (падающая добыча в объеме менее 100 тыс. тонн), получив доли Idemitsu (15%) и PVEP (35%). Выработанность участка оценивается в 51% при средней обводненности в 56%. Компания планировала оптимизировать затраты на буровую платформу этого блока и изучить новые залежи. Также «Зарубежнефть» обсуждала с корейской KNOC покупку ее пакета в газовом блоке 11-2 на шельфе Вьетнама (см. “Ъ” от 27 мая). По словам собеседников “Ъ”, компания активно интересовалась газовыми активами, в том числе и в России.

Среди крупнейших зарубежных компаний добычу газа в Омане ведут BP и Eni, ни одна российская нефтекомпания не имеет проектов в стране. Ввиду льготного налогообложения проектов в Омане и низких политических рисков справедливая оценка активов может составлять до $5 за баррель запасов, отмечает Карен Дашьян из Advance Capital. Таким образом, весь актив можно оценить до $35–40 млн.

С учетом уже готовой инфраструктуры и небольших транспортных затрат, полагает эксперт, блок 8 может стать для «Зарубежнефти» неплохим приобретением «с прицелом на расширение географии на Ближнем Востоке».

Дмитрий Козлов