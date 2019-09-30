BAT не уйти от налогов

У третьего производителя сигарет в России British American Tobacco (BAT) мало шансов оспорить претензии Федеральной налоговой службы (ФНС) на рекордные 46,5 млрд руб. Минфин согласился, что требования доплатить налоги за сигареты, выпущенные и проданные «на склад» перед повышением акцизов, справедливы. BAT настаивает, что ФНС применяет нормы ретроспективно. Сходные требования предъявлены и другим табачникам, а судебная практика уже на стороне ФНС, указывают юристы. Но в Минэкономики опасаются, что ситуация может сказаться в целом на инвестиционном климате в России.

“Ъ” ознакомился с письмом, в котором замминистра финансов Алексей Моисеев дает оценку налоговой проверки российской структуры BAT — АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» (БАТ-СПб; управляет фабриками в Санкт-Петербурге и Саратове). По данным Nielsen, BAT (выпускает сигареты Dunhill, Kent, Pall Mall) в первом квартале 2019 года была третьим производителем сигарет в РФ с долей 21,2% после JTI (32,7%, марки Winston, Camel и др.) и Philip Morris (PMI, 26,9%, Marlboro, Parliament).

Проверка БАТ-СПб установила уклонение от уплаты акциза в результате фиктивной реализации сигарет перед повышением ставок в 2017 году, хотя фактические продажи велись позднее. Так, пишет замминистра, в декабре 2016 года продажи БАТ-СПб достигли 49% от годовых и превысили среднемесячные в 5,9 раза. При этом товар реализовывался в адрес другой структуры BAT — АО МУМТ,— а фактически сигареты оставались на складах производителя. Единственная причина издержек на выпуск дополнительной продукции и ее хранение — экономия от уплаты акциза, заключил Минфин. В январе 2017 года ставки были повышены до 1,56 тыс. руб. за 1 тыс. сигарет плюс 14,5% расчетной стоимости. Годом ранее показатели были 1,25 тыс. руб. и 12% соответственно.

По словам директора по правовым вопросам «БАТ Россия» Яны Гуськовой, ФНС требует от БАТ-СПб 46,5 млрд руб. за 2015–2017 годы. «Сумма претензии не имеет прецедентов в России»,— уверяет она. Компания не согласна с оценкой и считает ее примером ретроспективного применения изменений в Налоговый кодекс. С 1 января 2017 года при превышении среднемесячного объема продаж подакцизных товаров сумма налогов должна рассчитываться с учетом повышающего коэффициента.

Но Минфин заключил, что доначисления БАТ-СПб не связаны с повышающим коэффициентом и не могут расцениваться как ретроспективные. В ФНС “Ъ” не ответили. Вопрос будет рассмотрен на исполнительном комитете консультативного совета по иностранным инвестициям, сообщили в Минфине. При этом, по данным источников “Ъ”, в Минэкономики склонны поддержать табачников: там считают, что ситуация может оказать негативное влияние на инвестиционную привлекательность страны в целом (в министерстве отказались от комментариев).

К Imperial Tobacco (Davidoff, West) ФНС выдвинула претензии по схожему принципу, говорят в компании. Там добавили, что до 2017 года практика увеличения продаж в конце года не вызывала претензий у ФНС, а скорее даже поощрялась, так как помогала выполнить план по сбору налогов. GR-директор «JTI Россия» Василий Груздев сообщил, что претензии предъявлены за 2014–2016 годы компании «Донской табак», которую JTI приобрела летом 2018 года. Гендиректор прежнего собственника «Донского табака» группы «Агроком» Ивана Саввиди Сергей Сапотницкий не ответил на вопросы “Ъ”. В JTI также идет плановая налоговая проверка, и компания «конструктивно взаимодействует» c ФНС, добавил господин Груздев. В PMI комментарий не предоставили.

«Традиционно на табачных фабриках в январе проводилась профилактика, теперь есть затяжные новогодние праздники, когда предприятие простаивает, а поставлять продукцию необходимо. Потому в декабре и увеличивают отгрузки на склад»,— объясняет главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. По его словам, с введением акцизов это привело к эффекту «разумной экономии», но в 2018 году, несмотря на увеличение ставки акцизов в июле, их общий объем сбора сократился, а ФНС решила добрать средства.

БАТ-СПб считает, что есть основания для оспаривания решения, и подала апелляционную жалобу в ФНС, говорит Яна Гуськова. Но партнер BGP Litigation Александр Голиков указывает, что правомерность претензий ФНС подтверждается делом АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»: компании не удалось оспорить выставленную подобным образом недоимку по акцизу в размере 390 млн руб. и пени в размере 122 млн руб.

Анатолий Костырев