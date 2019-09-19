Совет Безопасности ООН не смог принять ни один из проектов резолюций по Идлибу

Совбез ООН не поддержал проект резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении антитеррористических военных операций в регионе. Аналогичный проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта, призывающий к полному прекращению огня, также не был принят.

В российско-китайском варианте резолюции предлагалось прекратить огонь с полуночи 20 сентября, но продолжить военные операции против террористов. «Прекращение военных действий не распространяется на военные операции против отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с террористическими группами, как это определено Советом Безопасности»,— приводит «РИА Новости» выдержку из проекта.

Авторы документа также отмечали, что координаты, которые предоставили стороны, не соответствуют реальному расположению объектов в Идлибе. Расхождения были обнаружены и в целях их предназначения. «За» проект резолюции проголосовали только Россия и Китай, девять стран проголосовали против, еще четыре воздержались.

Проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта подразумевал полное прекращение огня 21 сентября в полдень. Документ призывал уважать международное гуманитарное право и предоставить гуманитарный доступ. На этот документ Россия и Китай наложили вето, 12 стран поддержали резолюцию.

Ранее после очередного соглашения о прекращении огня США нанесли по Идлибу авиаудар. В результате атаки погибли более 50 человек. Российская сторона заявила, что операция в нарушение всех договоренностей была осуществлена без согласования с Москвой и Анкарой.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «США ударили по прекращению огня».