СМИ: глава BP Роберт Дадли может покинуть компанию в течение года

Генеральный директор британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP) Роберт Дадли готовится уйти в отставку в течение 12 месяцев после десятилетнего пребывания в должности, сообщает Sky News. По данным британского телеканала, он уже провел консультации с председателем совета директоров компании BP Хельге Лундом о своих планах выхода на пенсию.

Его место могут занять исполнительный директор Бернар Луни и финдиректор Брайан Гилвари. В пресс-службе нефтяного холдинга «РИА Новости» не стали комментировать «спекуляции» о возможной отставке главы компании.

Роберт Дадли возглавил британскую компанию BP в 2010 году после взрыва на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе. Авария стала крупнейшей в истории США техногенной катастрофой по негативному влиянию на экологическую обстановку. British Petroleum оказалась на грани банкротства. В 2015 году министр юстиции США Лоретта Линч заявила, что за аварию в Мексиканском заливе BP выплатит свыше $20 млрд.

Подробнее о выплатах компании читайте в материале “Ъ”.