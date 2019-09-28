«Ведомости»: брокеры раскритиковали идею ЦБ о частных инвесторах

Брокеры, не довольные новой версией законопроекта о разделении инвесторов в зависимости от опыта работы и размера вложений, обратились к председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову с просьбой его пересмотра, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на текст обращения. Цель проекта, разработанного при участии Банка России (ЦБ),— повысить доверие населения к финансовому рынку и стимулировать приток инвестиций в экономику.

Согласно новой версии законопроекта, инвесторы будут делиться на три категории вместо четырех: квалифицированные инвесторы и две категории неквалифицированных – «особо защищаемые» и «простые». Начинающим инвесторам запретят рискованные инвестиции свыше 50 тыс. руб. Планка перехода в категорию простых неквалифицированных инвесторов повышена с 400 тыс. руб. до 1,4 млн руб.

По мнению профессиональных участников финансового рынка, подписавших письмо и требующих пересмотра поправок, законопроект ограничивает свободу инвесторов и закрывает им доступ к широкому кругу инструментов. Участники рынка просят сохранить неквалифицированным инвесторам доступ к любым инструментам, обращающимся на российских биржах, снизить порог для простых инвесторов с 1,4 млн до 160 тыс. руб.

Обращение подписали топ-менеджеры Альфа-банка, БКС, «ВТБ капитала», НП «РТС», «Тинькофф банка», «Финама», «Фридом финанс» и другие.

О деталях нового законопроекта читайте в материале “Ъ” «Граждан лишают выбора».