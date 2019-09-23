Граждан лишают выбора

ЦБ разработал новую версию законопроекта о квалификации инвесторов. Изменений в документе немало, но участники рынка утверждают, что для них законопроект становится с каждым разом только хуже. Фактически документ предлагает ограничить возможности до 90% инвесторов.

Банк России вечером 20 сентября разослал участникам финансового рынка новый вариант законопроекта о категоризации инвесторов. Согласно документу (есть в распоряжении “Ъ”), по сравнению с версией, прошедшей первое чтение, число категорий сократилось с четырех до трех — особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор. Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.

Сергей Швецов, первый зампред ЦБ, 21 мая Регулирование категорий инвесторов — одна из двух ключевых инициатив, связанных с защитой прав потребителей

Так, особо защищаемый неквалифицированный инвестор может без ограничений инвестировать лишь в ценные бумаги российских эмитентов, входящие в котировальные списки, инвестиционные паи, не ограниченные в обороте, а также облигации, не включенные в котировальные списки, но имеющие определенный рейтинг. При этом маржинальные сделки запрещены. Расширить диапазон инвестиций возможно только после прохождения тестирования у брокера с положительным результатом. Если результат будет отрицательным, то такие инструменты будут доступны только на сумму 50 тыс. руб. в год.

Для простого неквалифицированного инвестора в список добавляется маржинальная торговля. Он также может расширить круг доступных инструментов после тестирования. Если результат тестирования будет положительным, инвестор получает доступ ко всем инструментам, кроме тех, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов. Если результат оказался отрицательным, инвестор может все-таки настоять на покупке таких бумаг. Глава департамента методологии «БКС Премьер» Айша Кубезова считает, что основной плюс новой версии законопроекта как раз в том, что официально разрешено исполнение поручения, если клиент настаивает на сделке.

Опрошенные “Ъ” участники рынка отмечают, что с каждой версией проект становится все жестче. По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, относительно размера активов у простого неквалифицированного инвестора профсообщество предлагало установить сумму меньше 400 тыс. руб. «Подняв планку до 1,4 млн руб., ЦБ распространил это требование с 70% на более 90% розничных инвесторов»,— говорит он.

Законопроект предполагает, что иностранные ценные бумаги вне котировальных списков и инструменты срочного рынка доступны только квалифицированным инвесторам (для них сохранилась прежняя планка в 10 млн руб.) и простым неквалифицированным инвесторам после прохождения процедуры тестирования. По словам господина Тимофеева, остается неясным негативное отношение регулятора к приобретению иностранных ценных бумаг, а также недопуск особо защищаемых инвесторов к срочному рынку. «Между тем это является принципиально важным для формирования диверсифицированных портфелей этой группой инвесторов»,— считает он.

По мнению брокерских компаний, ограничение в инвестировании может привести к переходу клиентов из российских компаний в компании других юрисдикций. «У нас около 20% объема сделок клиентов приходится на иностранные ценные бумаги, и этот показатель растет. В такой ситуации неправильно ограничивать инвесторов, это будет стимулировать их переход во внешние юрисдикции»,— считает президент «Финама» Владислав Кочетков. По словам вице-президента «Тинькоффа» Александра Емешева, «80–90% клиентов попадут в категорию особо защищаемых, около 70% инструментов перестанут быть доступны им — очевидно, что эти люди не откажутся от покупки таких инструментов, но делать это будут не в российской юрисдикции».

В ЦБ в новой версии законопроекта «учтены отдельные предложения участников финансового рынка, а также последние тенденции европейского регулирования продаж сложных финансовых инструментов». Конкретные значения сумм, уточнили в Банке России, являются предметом обсуждения.

Полина Смородская