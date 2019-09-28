СМИ: Трамп на встрече с Лавровым в 2017 году признался во вмешательстве США в выборы других стран

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и бывшим российским послом Сергеем Кисляком в 2017 году, что его не беспокоит возможное вмешательство РФ в президентские выборы, поскольку США «делали тоже самое в других странах», сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех источников. По их словам, Белый дом старался оградить высказывания президента от обнародования.

Источники отметили, что меморандум по итогам встречи ограничили в доступе. К документу были допущены только несколько должностных лиц, имеющих высокий уровень доверия. Сотрудники Белого дома такими мерами пытались избежать попадания слов господина Трампа в СМИ.

Напомним, в мае 2017 года в США началось расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы, которые прошли в 2016 году. Дело курировал специальный прокурор Роберт Мюллер. В марте 2019 года генпрокурор США Уильям Бар сообщил о завершении расследования. Следствие заявило, что в ходе разбирательства были выявлены многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. При этом спецпрокурор Роберт Мюллер не смог заявить о сговоре, поскольку не было представлено достаточно улик.

В июле демократы попытались запустить процедуру отстранения господина Трампа от власти. Но в ходе голосования инициативу не поддержали.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Дональду Трампу собирают на импичмент».