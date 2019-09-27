Лавров счел «неприличным» обнародование стенограммы разговора Трампа и Зеленского

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что не следует публиковать стенограммы разговоров президентов. Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке.

«Читать чужие письма неприлично. Тем более письма двух людей, которых народы избрали на ведущие посты. Есть приличия, которые предполагают определенный уровень конфиденциальности»,— заявил российский министр. По его словам, существует дипломатическая практика. «И выносить любой вопрос на публичное растерзание и заявлять, что если та или иная администрация не покажет какую-то записку, то мы ее тогда будем разносить в клочья, разве это демократия? Как работу вести в таких условиях?» — отметил глава МИДа.

Он напомнил о существовании Венской конвенции о дипломатических сношениях и порекомендовал с ней ознакомиться тем, кто «рьяно пытается узнать, можно ли что-то еще публиковать».

Напомним, расшифровку июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского опубликовали на сайте Белого дома после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа. Якобы американский президент призывал своего украинского коллегу инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.

Стенограмма не дает однозначного ответа на вопрос, пытался ли глава Белого дома оказать давление на украинского лидера. Однако, согласно расшифровке, на протяжении всего разговора господин Зеленский заискивал перед президентом США и охотно подхватывал поднятую господином Трампом тему недостаточного внимания к Украине со стороны европейских стран.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».

Владимир Соловьев, Елена Черненко, Нью-Йорк