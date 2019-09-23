Комиссия по иностранному вмешательству наведет телемост

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев намерен предложить коллегам из думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ провести телемост с «аналогичной комиссией в Соединенных Штатах». По словам парламентария, необходимость такого диалога обусловлена тем, что другие страны берут пример с американской комиссии. “Ъ” разбирался, с кем именно смогут взаимодействовать депутаты.

Первый заместитель главы фракции ЕР Адальби Шхагошев сообщил “Ъ”, что думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства намерена рассмотреть возможный запрет действующих на территории России организаций, которые приглашают в США российских журналистов, чтобы обучать их популяризации протестных движений. Организации господин Шхагошев не назвал, но заявил “Ъ”, что комиссия намерена заняться их поиском, поскольку их деятельность «носит какой-то террористический характер».

Негативные последствия пока ждут в основном изобличенных журналистов: их, по словам господина Шхагошева, могут признать «иностранными агентами».

Кроме того, господин Шхагошев сообщил “Ъ”, что на ближайшем заседании предложит коллегам провести телемост с представителями «аналогичной комиссии в Соединенных Штатах». По словам господина Шхагошева, в ходе переговоров российские парламентарии смогут ответить на аргументы американской стороны и обосновать свою политическую позицию. «Конечно, во многих государствах есть комиссии о вмешательстве, но многие комиссии в других странах ориентируются на комиссию Соединенных Штатов»,— заявил господин Шхагошев.

Напомним, в январе 2017 года в США был обнародован совместный доклад трех американских спецслужб (АНБ, ФБР и ЦРУ), содержащий информацию о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. В рассекреченной части документа говорилось о кибератаках, якобы санкционированных российскими властями. Тогда же начала работу специальная комиссия комитета Палаты представителей США по разведке. Вероятно, ее и имеет в виду господин Шхагошев.

В ее итоговом докладе утверждалось, что российские спецслужбы пытались повлиять на выборы в США, однако комитет не нашел доказательств координации действий между штабом Дональда Трампа и Москвой. Аналогичные выводы содержались и в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера, опубликованном в апреле 2019 года. В мае 2018 года в рамках собственного расследования российского вмешательства юридический комитет Сената США опубликовал более 2 тыс. страниц материалов. В июле 2019 года доклад по итогам своего расследования опубликовал сенатский комитет по разведке. По результатам анализа около 400 тыс. документов утверждалось, что российские хакеры вели подготовку к операции против избирательной инфраструктуры США с 2014 года. Впрочем, авторы доклада пришли к выводу, что кибератаки не повлияли на исход голосования.

23 сентября стало известно, что в Конгресс США был внесен законопроект о создании центра реагирования на «враждебные зарубежные операции». По словам одного из авторов законопроекта, сенатора-демократа Джека Рида, «Россия и другие иностранные противники неизбежно попытаются вмешаться в выборы 2020 года (выборы президента США.— “Ъ”), распространяя дезинформацию и нацеливаясь на нашу избирательную инфраструктуру».

Никита Прокшин, Михаил Малаев