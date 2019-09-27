Премьер-министр взялся за контроль ресторанов

Дмитрий Медведев проследит за ресторанами. Премьер поручил пересмотреть нормы работ предприятий общепита. Займутся вопросом профильные министерства, ведомства и предпринимательские сообщества. Предлагается смягчить не только контроль за общепитом, но и наказания за нарушения, сообщает РБК. С весны этого года ведомства и рестораторы предложили несколько вариантов регулирования. Но ни один из них до сих пор не принят.

Роспотребнадзор настаивает на сохранении СанПиНов, которые фактически контролируют весь процесс работы ресторанов. Минэкономразвития разработало альтернативу этим нормам. Документ называется «Белая книга» и носит рекомендательный характер. О необходимости реформы СанПиНов в марте заявила владелица сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова. В ее заведениях Роспотребнадзор нашел нарушения. По словам Анастасии Татуловой, вмешательство премьер-министра поможет поставить точку в этом вопросе: «Такое ощущение, что мы атомный реактор регулируем. Я не понимаю, почему это вызывает такие проблемы, и почему реформу СанПиНов до сих пор не провели. Я надеюсь, что если Медведев публично взял это под свой контроль, ситуация наконец придет к результату, потому что все для этого готово. Книга разработана, в нее внесены комментарии сообщества, и мы абсолютно не против внести туда комментарии Минпромторга и Роспотребнадзора. Просто нужно добить этот вопрос. Почему к этому привлекается Роспотребнадзор, мне не очень понятно.

Я считаю, это азбучная истина, что не может создавать стандарты и правила тот, кто потом это контролирует.





Это два разных функционала и два разных ведомства. Нужно поменять санкции и их задачу. Надо поменять сами суммы, потому что они для мелких предпринимателей огромны где-нибудь в Ростове или в Туле, то есть сумма в 300 тыс. руб., которую должен выплатить ресторан, — это может быть его прибыль за два месяца».

Вариантом компромисса может стать изменение полномочий Роспотребнадзора, считает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. По его словам, ведомство должно следить только за качеством и безопасностью готовых блюд: «Мы выступаем совершенно за другую систему подхода к контрольно-надзорной деятельности. Роспотребнадзор в рамках разрешенной ему контрольной закупки может взять продукты с раздачи, заказать в ресторане по меню, упаковать и отправить в лабораторию. Если есть патогенные микробы, то ситуация подлежит разбору, виновные — наказанию и так далее. Роспотребнадзор до сих пор хочет ходить на предприятия и рассказывать, как там правильно устроить саму систему санитарии и гигиены. Но нельзя всунуть это все в систему, когда есть предприятия, занимающие площадь в 1 тыс. метров, и есть предприятия — в 50 метров. К ним должны предъявляться разные требования. Прописать их все в одном уложении становится сложным, и поэтому по формальным признакам можно наказывать и штрафовать как в Советском Союзе. Но в Советском Союзе это контролировалось по одной простой причине: там все предприятия были государственными».

Тотальный санитарный контроль заведений общепита — это мировая практика, отмечает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По его словам, СанПиНы — далеко не главная проблема российских ресторанов: «Опыт европейских стран показывает, что, безусловно, санитарный инспектор должен иметь доступ внутрь помещения, должен смотреть, как в компании устроена система управления безопасностью. Очень жаль, что эту дискуссию вывели на уровень премьера, который вряд ли что-то понимает в контроле. Также важно, чтобы потребители имели возможность, выбирая ресторан, видеть на дверях, когда последний раз этот ресторан травил своих потребителей или не прошел проверку. Во многих странах вот такие индексы санитарной чистоты вывешиваются на дверях».

Дмитрий Медведев поручил сначала опробовать новую форму регулирования общепита в отдельных регионах. Со следующего года эксперимент могут запустить в Москве, Татарстане и Калининградской области. В Роспотребнадзоре отказались комментировать поручения главы правительства. В Минэкономразвития на запрос “Ъ FM” пока не ответили.

Илья Сизов