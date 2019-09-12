Отмена норм напомнит об их существовании

Правительство решило рубить нормативы с плеча. Дмитрий Медведев официально запустил «регуляторную гильотину». По поручению премьер-министра все ведомства должны подготовить список устаревших советских требований к предприятиям. Эти нормы должны утратить силу в следующем году. Под сокращение могут попасть более 20 тыс. нормативных актов. Среди них требования к толщине омлета, количеству полосок на батоне хлеба и длине провода от компьютера до розетки. Что изменится для бизнеса с отказом от устаревших норм? Разбирался Сергей Гусев.

Дмитрий Медведев практически выносил идею о «регуляторной гильотине»: впервые он произнес этот термин в январе и спустя девять месяцев подписал необходимые поручения. Намерения самые лучшие: избавить бизнес от абсурдных требований. Теперь всем ведомствам предстоит суровое испытание – под сокращение попадают тысячи нормативных актов, и необходимо решить, нужно ли их чем-то заменить и чем именно. Времени мало, определиться нужно до 10 октября. Советское наследие оказалось настолько богатым, что возникла путаница с количеством правил, которые предстоит пересмотреть. В СМИ мелькали сообщения то ли о десятках, то ли о сотнях тысяч нормативных актов. В итоге нужно сократить 20 тыс. документов.

Масштаб работ впечатляет, хотя завышать ожидания не стоит, говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин: «Я думаю, что сейчас вряд ли кто-то понимает весь объем работы.

Эффект здесь может быть в том, что, отменив советские нормы, чиновники потратят год на “переназвание” этих норм, попытаются быстро это все переутвердить».

Чего же ждет бизнес от «регуляторной гильотины»? Основатель сети барбершопов Topgun Алексей Локонцев — ничего. Не все предприниматели в принципе задумываются о существовании каких-то старых советских норм, и даже проверяющие органы их соблюдением мало интересуются. «Мы никаких норм советского режима не используем. У наших барберов нет “корочек” парикмахеров — это другая профессия, которой в Советском Союзе не было. Никто стричь мужиков реально не умел.

Все, что было в Советском Союзе, кануло для нас в лету, и мы живем без этих правил.

Я уж не знаю, кто их читает и кто исполняет, и что у нас, условно, машинка не проходит по ГОСТу, нас за это ни разу не штрафовали, мы же не в маразме живем», — считает Алексей Локонцев.

Об устаревших, но все еще действующих нормах обычно вспоминают, когда нужно создать бизнесмену проблемы. И «гильотина» тут может оказаться бессильной – часть таких нормативных актов появилась недавно, рассказал президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов: «Значительная часть нормативов, которые мешают современному бизнесу, были приняты не при советской власти. Они были приняты в последнее десятилетие. Но значительная часть из них — нормы “спящие”. И пользуются ими, когда хотят кого-нибудь придушить или применяют в случаях недобросовестной конкуренции.

Гораздо важнее изменить саму политику контроля за частным сектором экономики. Механизмы должны быть ориентированы не на принципы жестких рамок, а иметь принцип скорее уведомительный и разрешительный. Вот эта логика как-то нашим властям в голову не приходит».

Если уберут хотя бы часть устаревших требований — будет уже легче, считает основатель компании GOOD WOOD Александр Дубовенко. Пусть даже при этом исчезнут какие-то нужные правила – их, как водится, потом вернут, добавил он: «Для строительства есть масса абсурдных норм, но какие из них идут с незапамятных времен, а какие — уже обновлены, — это надо залезать и сравнивать еще с советским. А нам это особо неинтересно. Но тем не менее должно быть обновление.

И обычно бывает как: надо рубануть, потом посмотреть. Как правило, вместе с чем-то плохим иногда отрубают и что-то хорошее.

И тут же начинаются какие-то скандалы, и, возможно, уже пересмотрев на новом витке, часть вернут, но в каком-то уже новом виде. Это, наверное, лучше, чем полный застой».

Российское законодательство захламлено архаичными нормами, так что исчезновения пары тысяч из них никто и не заметит, считает директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев: «Там такие завалы, что можно убрать тысячи актов, и окажется, что на самом деле проблемы-то большой и не было, что они существовали. Вся эта работа покажет, что не в этом была главная проблема для бизнеса. Бизнес в числе приоритетных проблем называет неопределенность экономической ситуации, высокую налоговую нагрузку, высокую ставку коммерческого кредита. Поэтому отменят — и хорошо, но радоваться особо здесь не стоит».

Будет ли действие «регуляторной гильотины» живительным для бизнеса — узнаем в следующем году. Согласно поручению Дмитрия Медведева, устаревшие требования должны утратить силу с 1 января. Пока что немалым подвигом будет хотя бы прочитать поручение премьер-министра — приложение к нему занимает почти 2 тыс. страниц.

Свою «регуляторную гильотину» уже готовится запустить Центробанк. Там считают, что инициатива правительства не затронет финансовую сферу — ее нормы формировались в последние два десятилетия. Так что регулятор в среду заявил, что готов отдельно рассмотреть предложения игроков рынка — по сокращению избыточных требований, если идеи будут достаточно аргументированными.