Оскорбление чувств ведомственных

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил разработать законопроект об ответственности граждан за «оскорбление сотрудников полиции в интернете». В отношении сайтов, где будет обнаружено такое «оскорбление», предполагается вводить механизм досудебной блокировки. В МВД ссылаются на недавно принятый закон о наказании за оскорбление президента страны и даже используют практически аналогичную формулировку: «явное неуважение к органам внутренних дел РФ». При этом ранее депутаты Госдумы специально разъясняли, что закон о неуважении к власти не касается высказываний даже в адрес мэров и губернаторов. Правозащитники сомневаются, что рядовым полицейским предоставят такую же защиту от интернет-пользователей, как президенту. При этом они напоминают, что Конституция дает гражданам право критиковать власть даже в грубой и обсценной форме.

Вечером в пятницу на официальном сайте МВД появилось сообщение, что ведомство приступило к разработке поправок к закону «О полиции». Изменения касаются «оскорблений сотрудников полиции в интернете», заняться этим вопросом поручил лично министр Владимир Колокольцев. Глава ведомства потребовал обеспечить «защиту от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции», под которыми он понимает «распространение сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер, о деятельности системы МВД России».

Юристы МВД указывают, что любой сотрудник полиции «выступает в качестве представителя государственной власти», а значит, «находится под защитой государства».

Поэтому они предлагают распространить и на сотрудников полиции принятый в марте 2019 года закон об административном наказании за «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ» (наказание — штраф до 300 тыс. руб. или до 15 суток ареста).

По аналогии с этим законом в МВД просят считать оскорблением «информацию, выражающую явное неуважение к органам внутренних дел РФ». Пока в документе не указано, какое наказание полиция считает достаточным за «оскорбление». Зато предложен механизм досудебного «ограничения доступа» к подобной информации. Предполагается, что генпрокурор или его заместители должны обратиться в Роскомнадзор с жалобой на «оскорбление полицейского», после чего представители службы направят провайдеру хостинга требование «принять меры по удалению информации». Провайдер связывается с владельцем конкретного сайта; если тот отказывается удалить «оскорбление», его блокируют.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, общественное обсуждение продлится до 11 октября.

«МВД очень расстраивается из-за общего негативного отношения к полиции со стороны общества,— считает член президентского Совета по правам человека, глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.— Ведомство явно вдохновилось новой административной статьей со штрафами за оскорбление власти. По ней, как известно, чаще всего наказывают за высказывания в адрес президента России. Видимо, МВД хочет не менее защищенный статус для каждого своего сотрудника». По мнению правозащитника, инициатива МВД «вряд ли перспективная».

«Полицейский не президент, и аналогичную защиту пролоббировать просто невозможно с политической точки зрения,— считает господин Чиков.— Ну а главное — насильно мил не будешь, поэтому даже угрозы штрафов не заставят блогеров любить ОМОН».





Кроме того, господин Чиков напомнил, что Конституция допускает и защищает право граждан на критику власти, «даже если она грубая, вызывающая и обсценная».

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин признался “Ъ”, что депутатов, одобривших закон о наказании за неуважение к власти, «беспокоит его правоприменение». По его словам, законодатели не собирались наказывать граждан за высказывания «в отношении мэров и губернаторов». «В законе строго прописано, что речь идет об институтах власти — это президент, правительство, Конституция, парламент, суды,— сказал господин Левин.— Он не должен применяться, если речь идет о каком-нибудь мэре или губернаторе. К сожалению, теперь мы наблюдаем попытки местных региональных элит использовать этот закон для сведения счетов с общественниками и журналистами». Такие случаи господин Левин назвал «ошибками на местах» и «попытками чиновников использовать законодательство для решения своих проблем».

Александр Черных