Facebook начал тестировать посты без лайков на австралийских пользователях

Социальная сеть Facebook начала тестировать функцию скрытия количества лайков. Изменения коснулись пользователей в Австралии, сообщает News.com.au. Теперь лайки будут приватными и видны только автору поста, пояснила директор Facebook в Австралии Мия Гарлик.

«Мы убираем цифры из уравнения, чтобы люди могли сосредоточиться на качестве контента и взаимодействии, а не на количестве лайков и реакции на посты»,— сказала госпожа Гарлик. Она также отмечает, что люди, ведущие бизнес в Facebook, по-прежнему смогут получать всю необходимую статистику. Отмечается, что ранее значок лайка в виде руки с большим пальцем вверх являлся одним из символов социальной сети.

Напомним, ранее эксперимент по скрытию лайков начала соцсеть Instagram, которая принадлежит Facebook. Также социальная сеть «ВКонтакте» отключила счетчики лайков и репостов под постами пользователей для части аудитории.

Подробнее читайте в материале “Ъ FM” «Instagram уравняет пользователей по "лайкам"».