«ВКонтакте» частично отключила счетчики лайков

Социальная сеть «ВКонтакте» отключила счетчики лайков и репостов под постами пользователей для части аудитории. «Мы тестируем разные отображения социальных кнопок под постами в ленте новостей. Один из вариантов — лайки и репосты без счетчиков»,— объяснил директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов (цитата по ТАСС).

По его словам, в настоящее время показатели счетчиков воспринимают как «мерило качества контента», несмотря на то что изначально они создавались исключительно ради коммуникации между автором поста и другими пользователями. Эксперимент поможет понять, как отключение счетчиков повлияет на вовлечение читателей.

Ранее число лайков начала скрывать соцсеть Instagram. Счетчики отключены у пользователей в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии.