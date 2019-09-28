Сколько зарабатывает Metallica и кого британцы считают лучшими друзьями

Прожарка по-американски

Президент США Дональд Трамп вместе с 24% американцев предпочитает стейки полной прожарки (Well). Несмотря на это, самой популярной степенью прожарки среди его электората, республиканцев, оказалась слабая (Medium rare), она нравится 30% респондентов. Соответствующий опрос провела компания YouGov, в нем приняли участие 1,3 тыс. американцев. Подробнее о предпочтениях американцев в стейках — в материале “Ъ”.

Ударники гастрольного фронта

Американская группа Metallica дает концерты с 1982 года и с тех пор не раз побывала в мировых турне, длящихся не один год. С 2016-го продолжается их WorldWired Tour, который завершится в апреле 2020 года. Летом 2019-го группа в рамках тура сыграла на московском стадионе «Лужники», где исполнила кавер на песню «Группу крови». Согласно подсчетам компании Pollstar, за время своего существования Metallica продала на свои концерты уже более 22 млн билетов. Сколько зарабатывают группа на своих концертах — в материале “Ъ”.

Научные сомнения

Многие люди не готовы доверять выводам ученых, если они противоречат их собственным убеждениям. Об этом говорится в совместном исследовании компаний 3М и Ipsos, в котором поучаствовали более 14 тыс. жителей 14 стран, включая США, Канаду, Мексику, Китай, Германию и другие. Несмотря на то что 87% участников опросов уверены, что наука необходима человечеству для решения глобальных проблем, в мире остается множество скептиков. Причем за последний год доля опрошенных, скептично относящихся к науке, увеличилась на 3% — до 35%. Подробнее об отношении к науке в разных странах — в материале “Ъ”.

Если друг оказался не вдруг

Британцы считают лучшими товарищами на экране Джоуи и Чендлера из американского сериала «Друзья». Их дружеские отношения были признаны самыми запоминающимися в истории кино. Опрос на тему лучших друзей был проведен среди 2 тыс. жителей Великобритании по заказу MGallery Hotels UK. Компания также решила выяснить, какими качествами обладают лучшие друзья в жизни. Подробнее об этом — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Артём Косенок, Анна Поваго, Евгений Федуненко