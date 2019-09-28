Количество проданных билетов на концерты Metallica превысило 22 млн

Американская группа Metallica дает концерты с 1982 года и с тех пор не раз побывала в мировых турне, длящихся не один год. С 2016-го продолжается их WorldWired Tour, который завершится в апреле 2020 года. Летом 2019-го группа в рамках тура сыграла на московском стадионе «Лужники», где исполнила кавер на песню «Группу крови».

Согласно подсчетам компании Pollstar, за время существования группы Metallica продала уже более 22 млн билетов на свои концерты, получив доход $1,4 млрд. Больше продавали только U2: в 2009–2011 годах концерты их тура «360» посетили 7,2 млн человек, а доходы тогда составили $736 млн. За время WorldWired Tour, посвященного выходу альбома «Hardwired to Self Destruct», Metallica уже собрала $430 млн за 4,1 млн проданных билетов. Группа обогнала по количеству проданных билетов своих коллег по цеху AC\DC, играющих с 1973 года (14,3 млн), и Оззи Осборна (13,2 млн, включая сборы его группы Black Sabbath).

По данным Pollstar, за первую половину 2019 года Metallica заработала $67,7 млн, заняв четвертое место в списке самых прибыльных артистов после Элтона Джона ($82,6 млн), Пинк ($81,8 млн) и Джастина Тимберлейка ($69,7 млн). По среднему количеству заработанных денег за концерт группа также находится на четвертом месте с результатом $5,2 млн после The Rolling Stones ($12,7 млн), Эда Ширана ($7,8 млн) и Пинк ($6,6 млн).

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