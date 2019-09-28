Как жители разных стран относятся к научным достижениям

Многие люди не готовы доверять выводам ученых, если они противоречат их собственным убеждениям. Об этом говорится в совместном исследовании компаний 3М и Ipsos, в котором поучаствовали более 14 тыс. жителей 14 стран, включая США, Канаду, Мексику, Китай, Германию и другие.

Несмотря на то что 87% участников опросов уверены, что наука необходима человечеству для решения глобальных проблем, в мире остается множество скептиков. Причем за последний год доля опрошенных, скептично относящихся к науке, увеличилась на 3% — до 35%. Около четверти опрошенных (26%) относятся с подозрением к научному прогрессу последних 20 лет, а 45% и вовсе доверяют научным представлениям о мире, только если они совпадают с их личными убеждениями. Среди стран—участниц исследования больше остальных доверяют науке в Индии, Испании и Бразилии, а наиболее скептичными оказались Япония, Южная Корея и Сингапур.

Вера, что научные достижения облегчат жизнь людям в будущем,— главная причина интереса к науке большинства опрошенных (59%). При этом за развитием научной мысли следят 72%, а равнодушными остаются 18%. Одновременно с этим 85% участников исследования признаются, что знают очень мало о современной науке, и такое же количество опрошенных хотели бы узнать больше.

Главными качествами ученых считаются любопытство и высокий интеллект — их назвали 45% и 36% опрошенных. При этом не все понимают, что базовые научно-технические знания требуются широкому кругу профессионалов. Так, 73% опрошенных считают, что научные знания необходимы космонавтам, но что они также нужны электрикам, механикам и медсестрам, знают 50%, 46% и 37% соответственно.

Некоторые направления современной науки, впрочем, вызывают страх. Больше всего люди боятся клонирования человека (77% опрошенных). Также вызывают опасения продукты ГМО (69%), исследования, связанные с редактированием генома человека (65%), и захват рабочих мест роботами (52%).

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».