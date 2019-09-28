Кого британцы считают лучшими друзьями

Британцы считают лучшими товарищами на экране Джоуи и Чендлера из американского сериала «Друзья». Их дружеские отношения были признаны самыми запоминающимися в истории кино. На втором месте оказалась также пара из этого ситкома — Моника и Рейчел. Третье место заняли Гарри Поттер и Рон Уизли из серии фильмов о мальчике-волшебнике. Опрос был проведен среди 2 тыс. жителей Великобритании по заказу MGallery Hotels UK в честь 25-летия сериала «Друзья», первый эпизод которого вышел 22 сентября 1994 года на телеканале NBC.

Компания также решила выяснить, какими качествами обладают лучшие друзья в жизни. Каждый третий респондент ответил, что главное условие идеальной дружбы — это возможность проводить друг с другом много времени, тогда как каждый пятый считает жизненно важным регулярно заходить с товарищем в паб. Также, по мнению опрошенных, очень сильно сближают друзей совместные путешествия: каждый восьмой британец назвал их в числе своих самых любимых воспоминаний. Почти две трети респондентов когда-либо вместе отдыхали со своими друзьями.

Каждый шестой британец (17%) считает, что отношения с друзьями укрепляются благодаря помощи в сложные периоды жизни. А каждый второй уверен, что только так и можно выяснить, настоящий у тебя друг или нет. Около трети респондентов (34%) видят своего лучшего товарища каждый день, а каждый десятый — только раз в неделю. В среднем же британцы говорят, что у них есть не один, а сразу три «лучших друга».

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».