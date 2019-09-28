Какую степень прожарки мяса предпочитают американцы

Президент США Дональд Трамп вместе с 24% американцев предпочитает стейки полной прожарки (Well). Несмотря на это, самой популярной степенью прожарки среди его электората, республиканцев, оказалась слабая (Medium rare), она нравится 30% респондентов. Соответствующий опрос провела компания YouGov, в нем приняли участие 1,3 тыс. американцев.

Выяснилось, что в США почти одинаково популярны полная степень прожарки мяса и слабая. Их назвали любимыми 24% и 23% американцев соответственно. Полностью прожаренному стейку отдают предпочтение 20% мужчин против 29% женщин. А вот к слабо прожаренному мясу более склонны мужчины (26%), нежели женщины (20%). Наименее популярными степенями готовности оказались Blue rare — практически сырой кусок мяса (2%) и Overcooked — пережаренный, твердый стейк (2%). Мясо с кровью (Rare) предпочитают 11% американцев, стейки средней прожарки (Medium) — 13%, а 16% склонны к готовности Medium well — прожаренное мясо с розовой серединой. Кроме того, 9% респондентов сообщили, что вообще не едят стейки.

Приверженцы разных политических сил предпочитают разные степени готовности стейка. Так, слабо прожаренное мясо чаще заказывают республиканцы, нежели демократы (30% против 19%). Демократы более склонны к полной прожарке: 27% против 21% республиканцев. Не едят стейки вообще 9% опрошенных демократов и только 4% республиканцев.

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