Защитники Бадаевского завода возьмутся за кисти

В субботу, 28 сентября, в центре Москвы пройдет акция в защиту Бадаевского пивзавода, на территории которого планируется построить высотный жилой комплекс. Арендаторы, выселяемые из старинных зданий, позвали московских художников на «пленэр протеста» — они просят «запечатлеть Бадаевский таким, как он есть сейчас». На призыв уже откликнулись члены международного движения Urban Sketchers, которые рисуют исторические постройки, находящиеся под угрозой сноса. Представители девелопера Capital Group утверждают, что разработали «комплексный план мероприятий сохранности объектов», и обещают, что даже после строительства жилого комплекса на 35-метровых опорах «завод не утратит своего исторического облика».

Художественную акцию протеста организовала куратор расположенной на территории завода галереи Maer Art Оксана Сколотина. «Мы решили попросить о поддержке наших друзей-художников, с которыми осуществили много интересных проектов за те годы, что находились здесь,— рассказала она “Ъ”.— Поэтому решили провести однодневный пленэр, чтобы пришли живописцы, графики, фотографы, музыканты. Мы хотим запечатлеть Бадаевский таким, как он есть сейчас. Без всяких реконструкций, без всяких улучшений, без строительства этого безумного жилого комплекса». Тем, кто собирается рисовать завод, организаторы обещают обед, горячие напитки и обогрев. Картины и наброски, созданные в ходе пленэра, выставят в галерее, «до тех пор пока это будет возможно».

Первые здания Трехгорного пивоваренного завода (в советское время Бадаевского) были построены в 1875–1876 годах по проекту архитектора Августа Вебера. Практически все корпуса завода в 1991 году были включены в список выявленных объектов культурного наследия. Однако с течением времени границы охранной зоны сокращались. С 2018 года законодательством охраняются лишь две части главного и солодовенного корпусов, а также исторические ворота. А месяц назад Мосгорнаследие опубликовало историко-культурную экспертизу, в которой строения северной части завода названы «поздними дисгармоничными пристройками»; ведомство одобрило их демонтаж.

Как ранее сообщал “Ъ”, девелопер Capital Group планирует построить в Дорогомилово жилой комплекс высотой до 75 м (8–16 этажей) с трехуровневой подземной парковкой. Основная часть его конструкции будет располагаться над Бадаевским пивзаводом — на десятках 35-метровых колонн. Этот «дом на ножках» мэр Сергей Собянин назвал «вызывающим, но интересным» проектом. В свою очередь, общественники из «Архнадзора» утверждают, что при строительстве будут уничтожены исторически ценные и дореволюционные постройки. По их мнению, изменение границ охраной зоны пивзавода противоречит законодательству. Также в движении жалуются, что комплекс на 35-метровых сваях закроет исторические виды на гостиницу «Украина» и сам завод с набережной Москвы-реки.

Участие в «пленэре протеста» подтвердила группа московских художников, входящих в международное движение Urban Sketchers. «Хотя хорошая новая архитектура нам тоже нравится, историческую застройку мы особенно ценим. Поэтому неизбежно соприкасаемся с вопросами охраны наследия и стараемся помочь своим скромным участием,— рассказала “Ъ” представитель движения Надежда Абросимова.— В последние годы регулярно приходят новости-молнии о каких-то зданиях, которым грозит разрушение. Тогда приходится срочно отправляться их рисовать. Например, этой весной наши художники успели запечатлеть корпуса компрессорного завода "Борец" в Бутырском районе буквально за считаные дни перед сносом. Мы много ездили в район Кунцево по приглашению жителей рисовать исторические кварталы, находившиеся под угрозой из-за реновации». По ее словам, представители движения давно интересовались Бадаевским заводом и два года назад уже делали зарисовки территорий.

«Для московских художников это дефицитное явление — открытое общественное пространство рядом с историческим архитектурным ансамблем, где интересно и удобно рисовать, где охрана не выдворяет с территории»,— говорит госпожа Абросимова.





Ей жаль, что «еще одно такое место потеряно»: «Мы будем участвовать в акции, чтобы запечатлеть атмосферу места, те заводские корпуса, которые ждет уничтожение».

«Мы поддерживаем подобные акции: не просто выйти на улицы, а зафиксировать завод в материальной культуре,— сказала координатор проекта "ПроНаследие" Ольга Пичугина.— Бадаевский — исчезающее наследие, у нас промышленные памятники не очень популярны сегодня, к сожалению. Не очень понятно, зачем городу еще один элитный ЖК, если можно было оставить общественное пространство, точку формирования сообществ, объект культуры и истории».

В пресс-службе компании Capital Group сообщили “Ъ”, что «всегда поддерживают любые творческие акции, которые показывают Москву, ее архитектуру — как современную, так и историческую».

Застройщик обещает «проводить экскурсии на территории Бадаевского завода», но отмечает, что «в настоящий момент первозданный архитектурный ансамбль, к сожалению, утрачен».

«Территория завода, как и его строения, с течением времени развивалась: корпуса обрастали различными пристройками и значительно изменили свой первозданный облик,— сказали представители компании. — Цель нашего проекта — по-настоящему открыть и благоустроить эту территорию, сделать ее проницаемой и вернуть городу знаковый памятник архитектуры. Поэтому утверждение, что завод утратит свой исторический облик, неверно». В компании заверяют, что «историческая часть станет самой важной в проекте».

Как ранее сообщал “Ъ”, арендаторов территорий на заводе начали выселять еще летом, рассылая им предписания о расторжении долгосрочных договоров. Для многих из них это оказалось полной неожиданностью. Так, учредитель ресторана «Завод» Владимир Пучкин рассказал, что получил уведомление о грядущем выселении лишь через месяц после открытия заведения. При этом арендаторы сами вкладывали значительные средства в ремонт и обустройство зданий: по оценке господина Пучкина, в общей сложности на реконструкцию зданий арендаторы потратили 1,6 млрд руб. Совладелец «Школы танцев» Наталья Меркурьева, вложившая в студию 15 млн руб., подтверждает, что арендаторы «сильно привели в порядок территорию завода».

«Выселение подходит к достаточно острой стадии,— сообщила “Ъ” Оксана Сколотина.— Нас уже предупредили, что в ноябре хотят закрыть территорию на въезд, а в декабре планируют всех нас отключить от коммуникаций, от воды, от тепла, от света. Как нам было сказано: "Мы все отключим, закроем территорию, вы сами отсюда сбежите"». По ее словам, арендаторы просили дать возможность отработать хотя бы год: «Здесь много ресторанов, у людей заказаны новогодние банкеты, корпоративы. Но нам было сказано: "Нет, у нас свои планы". Компенсации никто нам не предлагает, времени отработать свои вложения тоже никто не дает». «Все взаимоотношения с арендаторами регулируются условиями договора аренды»,— сказали “Ъ” представители Capital Group.

Александр Черных, Юрий Слинько, Александр Воронов