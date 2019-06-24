Бизнесу на Бадаевском заводе указали на выход

С территории Бадаевского завода начали выселять арендаторов помещений. Они получили письма с просьбой освободить здание до конца сентября, так как там должно начаться масштабное строительство выяснил «Ъ FM». На территории завода планируют построить дома на колоннах. Ранее проект критиковали местные жители. Теперь и арендаторы думают, как спасти свой бизнес. Кто зарабатывает на Бадаевском заводе? И что там происходит? Об этом — Иван Корякин.

Еще десять лет назад Бадаевский привлекал разве что любителей заброшенных зданий, а сейчас это небольшой город на территории пивзавода: и машину помыть можно, и на курсы сходить, и в ресторане поужинать. К слову, с них все и началось — завод стал площадкой для экспериментов Аркадия Новикова, который открыл там несколько заведений. Теперь каждые выходные между корпусами стоит караван представительских автомобилей. Едут, например, к Наталье Меркурьевой, у которой на Бадаевском школа танцев и спорта «Завод» — тоже одно из первых заведений. На днях у Натальи появился повод переживать за свой бизнес: «На прошлой неделе нам раздали уведомления о том, что всем пора съезжать. В этот проект было вложено столько сил. Площадь помещения — 500 кв., раньше там был старый пивной цех, все было заброшено, разваливалось. Благодаря ремонту, который стоил бешеных денег, и труду здание приведено в порядок».

Школа танцев Натальи работает в третьем корпусе — уведомления о выселении получили все его арендаторы. Во второй и первый письма пока не приходили, но там уже волнуются. Так, у генерального директора стрелкового клуба «Лабиринт» Сергея Федюкина заключены контракты с госструктурами: «Мы уже три года в том числе под руководством Департамента образования проводим благотворительные обучающие мероприятия в формате турнира по военно-спортивному троеборью для большей части московских школьников. Кроме того, обучаем определенные силовые структуры. Так что мы думаем либо выходить к застройщику с просьбой, чтобы нам все-таки разрешили остаться и функционировать, либо искать новые площадки».

Единой концепции на Бадаевском нет: каждый арендатор развивает бизнес согласно своим представлениям о прекрасном. Но часть конструкций завода в аварийном состоянии, сообщили «Ъ FM» в Capital Group. Девелопер обещает сохранить памятники, но в целях безопасности помещения лучше освободить. Хотя местный бизнес и сам реставрирует свои площадки, говорит председатель градостроительный комиссии Совета депутатов Дорогомилова Наталья Алехина: «Арендаторы — самые заинтересованные в том, чтобы отреставрировать это здание, вскрыть всю историческую одухотворенность этих стен от наслоений советского времени. Такие места привлекают очень много посетителей.

Может быть, кому-то эти рестораны и не нравятся, но это реально становится культурным заведением».

То, во что планируют превратить Бадаевский, обсуждает вся архитектурная Москва: над заводом должны появиться здания на 35-метровых колоннах — это амбициозный, «уникальный», как его называли в мэрии, проект швейцарских архитекторов. Он подразумевает «реконструкцию исторических промышленных строений» — первого и третьего корпусов. Второе же строение — частично утраченное — девелопер обещает восстановить. Корпус «не имеет охранного статуса, но очень важен для сохранения целостности архитектурного ансамбля», сообщили «Ъ FM» в Capital Group. Но ведь другие строения имеют охранный статус, почему там вообще стало возможно строительство? На протяжении 15 лет здания завода по частям выводят из реестра объектов культурного наследия, рассказал «Ъ FM» координатор «Архнадзора» Игорь Шихов: «В 2006-2007 годах часть зданий была выведена. В 2014-м также была проведена экспертиза, в результате которой только часть строений получили статус, причем границы проходят буквально по помещениям: южная часть идет в памятники, а северная нет. Причем интересно, что из охранной зоны выводятся как раз те места, где планируется застройка Capital Group».

Происходящее тревожит и местных жителей: весной они вышли на митинг в защиту Бадаевского. И хотя не все из них ужинают в местных ресторанах, само присутствие в районе памятника промышленной архитектуры для них символ, напоминание об эпохе, когда железобетонное высотное строительство еще не изобрели.

Работы на территории Бадаевского завода Capital Group планировала начать в этом году. Размер инвестиций в проект компания оценивала в 49 млрд руб.