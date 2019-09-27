Связанные одной БОПП

Крупнейший в России производитель биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП) «Биаксплен» (входит в СИБУР) создал СП с одним из ведущих европейских игроков этого рынка Manucor, получив 50% в компании. За счет сделки российский холдинг хочет укрепить свои позиции в ЕС, объединив трейдинг с местным производителем. В СИБУРе ожидают хорошей динамики на рынке упаковки на фоне глобального роста потребления.

Структура СИБУРа «Биаксплен» купила половину одного из крупнейших европейских производителей биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП, применяется для упаковки товаров в различных отраслях) — Manucor S.p.A. Мощность завода компании в Италии по выпуску БОПП — 100 тыс. тонн в год. Продукция экспортируется в 35 стран. Сам «Биаксплен» является лидером российского рынка БОПП с мощностями 180 тыс. тонн в год.

Как пояснили в российском нефтехимическом холдинге, компании в рамках СП будут сотрудничать в области продаж и маркетинга, R&D, производства и технического сервиса. При этом, отмечают в СИБУРе, «Биаксплен» получит новые возможности на рынках Европы, объединяя трейдинг с командой Manucor.

Сама российская компания рассмотрит возможность привлечения корпоративного исследовательского центра «ПолиЛаб» в Сколково для разработки новых продуктовых решений.

«В результате стороны ожидают создание одного из ведущих игроков на рынке БОПП в Европе»,— отмечается в сообщении СИБУРа.

В компании поясняют, что глобальный спрос на БОПП растет вслед за ростом мирового потребления продуктов питания и других сегментов, требующих инновационных упаковочных решений, а также благодаря замещению других видов упаковки за счет конкурентной стоимости, высоких барьерных свойств и возможности вторичного использования полипропилена.

Ольга Мордюшенко