Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка по велоспорту Ольга Слюсарева

Депутаты Тульской городской думы шестого созыва избрали главой Тулы олимпийскую чемпионку по велоспорту Ольгу Слюсареву. Она приступила к своим обязанностям 27 сентября.

Предыдущий мэр Тулы, 60-летний Юрий Цкипури, 19 сентября досрочно покинул свой пост в связи с избранием в Тульскую областную думу.

50-летняя Ольга Слюсарева — российская шоссейная и трековая велогонщица. Она является олимпийской чемпионкой (2004 год), шестикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы, победительницей Кубка мира и заслуженным мастером спорта России.

В 2009 году госпожа Слюсарева была назначена на должность помощника губернатора Тульской области, после чего работала председателем комитета области по спорту и молодежной политике. В 2014 году стала депутатом Тульской областной думы, в 2019 году избрана депутатом Тульской городской думы.