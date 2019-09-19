Мэр Тулы подал в отставку

Мэр Тулы Юрий Цкипури заявил об уходе с поста главы города в связи с избранием его депутатом Тульской областной Думы.

«За пять лет сделано много, но еще больше предстоит сделать. Позитивные преобразования в Туле и области стали возможны благодаря вашей поддержке, губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, регионального правительства, депутатов Тульской областной думы и городской думы»,— сообщил господин Цкипури на своей странице во «ВКонтакте». Он заверил, что продолжит работать на благо Тулы и Тульской области.

Мэром Тулы Юрий Цкипури был избран в сентябре 2014 года на заседании городской думы из числа избранных депутатов. Его кандидатуру, предложенную тогда партией «Единая Россия», поддержали 32 из 33 депутатов гордумы пятого созыва.