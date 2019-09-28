FIFA наметила новые лимиты

Одной из самых обсуждаемых тем в мировом футболе на этой неделе стала инициатива Международной федерации футбола (FIFA) по поводу реформ, связанных с агентским бизнесом и практикой аренды игроков. FIFA предлагает существенно ограничить вознаграждение посредникам, а также количество сделок по аренде с целью устранить «конфликты интересов» и улучшить условия для «развития» футболистов. Между тем эксперты полагают, что результатом реформ, если они будут одобрены, может стать прежде всего укрупнение рынка, выражающееся в уходе с него мелких агентов и вхождении крупных в клубный капитал, а также появлении групп аффилированных друг с другом команд, обменивающихся игроками.

В числе самых обсуждаемых тем в мировом футболе в конце этой недели стал предложенный Football Stakeholders Committee — органом, выполняющим консультационные функции при Совете FIFA и призванным генерировать идеи по повышению эффективности функционирования футбольного рынка — пакет реформ. Он состоит из двух блоков.

Первый посвящен агентскому бизнесу. Его ключевой пункт заключается в установлении потолка вознаграждения для посредников в 10% от трансферной стоимости и в 3% от суммы контракта игрока. При этом FIFA рассматривает возможность вновь ввести систему лицензирования агентов, которой в данный момент не существует.

Второй блок относится к практике аренды игроков. Football Stakeholders Committee планирует ввести жесткие ограничения в этой сфере. Количество сделок по аренде футболистов старше 21 года между клубами из разных стран предлагается лимитировать восемью уже в будущем сезоне и всего шестью с 2022 года. Причем между одними и теми же клубами может быть проведено не больше трех сделок.

В проекте реформ, который будет обсуждаться на заседании Совета FIFA 24 октября, заложены если не революционные, то весьма заметные изменения. Источники “Ъ” в агентском бизнесе говорят, что сейчас нормальными считаются комиссионные в 10% от зарплат игроков, а потолка для комиссионных при осуществлении трансферов просто не существует. BBC, описывая отток средств, возникающий из-за посредников, приводит такую статистику: в прошлом сезоне на оплату их услуг клубы потратили £211 млн. И эта сумма ежегодно растет.

Помимо тезиса о целесообразности сокращения оттока денег, FIFA, объясняя смысл предложения, указала на то, что высокие доходы агентов рождают конфликты интересов. Под ними федерация понимает случаи, когда посредник, по сути, сам инициирует переход ради получения вознаграждения.

Аренда — это тоже вопрос, на который FIFA давно обратила внимание. В последние годы наиболее обеспеченные клубы нередко подписывают контракты с намного большим количеством футболистов, чем может уместиться в заявке. «Лишние» отправляются в аренду, часто — в аффилированные с грандом команды. Английские ресурсы флагманом этого процесса называют «Челси». В минувшем сезоне лондонцы отправили в аренду 40 футболистов (часть из них — в считающийся младшим партнером гранда голландский «Витесс»). В текущем сезоне активность «Челси» уменьшилась из-за трансферного бана, наложенного на клуб FIFA, но все равно в аренде находятся 27 принадлежащих ему игроков (примерно половина из них подпадают под критерии, обозначенные в проекте Football Stakeholders Committee). Превышение предложенного лимита характерно для многих не только английских клубов. Так, в аренде находятся 18 футболистов «Монако», семь из них — в бельгийском «Серкль Брюгге».

В FIFA полагают, что практика аренды без ограничений способствует перемещению игроков. А поскольку эти перемещения осуществляются без «четкого карьерного» плана, «страдает» их «развитие».

Генеральный секретарь Профсоюза футболистов и тренеров России, спортивный юрист Николай Грамматиков рассказал “Ъ”, что имплементация предложений Football Stakeholders Committee может вызывать трансформации на футбольном рынке. На его взгляд, они выразятся в уходе с него мелких агентов, для которых он станет финансово непривлекательным, и стремлении лидеров — таких как Жорже Мендеш или Мино Райола,— энергичнее входить в клубный капитал, получать «подконтрольные» команды, чтобы проводить трансферы своих игроков. Он указал на вчерашнее сообщение Mirror Online, в котором говорится об учреждении собственной агентской компании знаменитым в прошлом английским полузащитником Дэвидом Бекхемом, ранее получившим статус совладельца американского клуба «Интер Майами».

Николай Грамматиков считает, что укрупнение будет следствием и введения ограничений по аренде. Грандам будет выгодно иметь несколько аффилированных с ними клубов. Примеры подобных империй уже есть. Допустим, Red Bull в качестве акционера или инвестора контролирует целый ряд команд — австрийский «Зальцбург», немецкий «Лейпциг», американский «Нью-Йорк Ред Буллс», а City Group наряду с «Манчестер Сити», своим основным активом,— еще американский «Нью-Йорк Сити» и австралийский «Мельбурн».

Алексей Доспехов