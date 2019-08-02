Футболезненное состояние

Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) обнародовала данные исследования, проведенного с целью выяснить, какие нагрузки выпадают на топовых игроков по ходу сезона. Результаты, полученные FIFPro после изучения дел сотен футболистов, можно назвать тревожными. Многие игроки, особенно те, кто выступает за свои клубы не только в национальных первенствах, но и в еврокубках, а также стабильно вызывается в сборные, за сезон проводят 70 и более матчей. Зачастую между играми проходит менее пяти дней. При этом им приходится осуществлять длительные перелеты — за год некоторые из них преодолевают более 100 тыс. км. Все это, по мнению FIFPro, ставит под угрозу здоровье футболистов.

В четверг FIFPro опубликовала доклад по итогам проведенного ею исследования, в ходе которого выяснялось, какие нагрузки выпадают на сильнейших футболистов мира. Авторы исследования сконцентрировались на игроках, выступающих в пяти сильнейших национальных чемпионатах мира — английском, итальянском, немецком, испанском и французском. Но не на всех, а лишь на тех, кто регулярно вызывается в национальные сборные. Во внимание принимались матчи, состоявшиеся в течение года с момента начала чемпионата мира 2018 года.

В целом выводы, к которым пришла FIFPro, сенсационными назвать трудно. То, что ведущие игроки ежегодно проводят по 60 с лишним матчей, секретом не является. Но если присмотреться к деталям, то ситуация представляется непростой. Выяснилось, например, что в отдельных случаях футболистам приходится проводить почти по 80 игр за год. Рекордсменом по этому показателю является южнокорейский форвард «Тоттенхема» Сон Хын Мин. За отчетный период он принял участие в 78 матчах. Из них 53 за клуб и еще 25 за сборную, выступавшую и на чемпионате мира, и в Азиатских играх, и в Кубке Азии. При этом между 72% игр проходило менее пяти дней. К тому же за год Сон Хын Мин налетал на самолетах 110 тыс. км. В результате на отдых у него осталось только 22 дня.

В похожей ситуации оказался бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон Беккер — 72 матча (в 70% случаев игры разделяло менее пяти дней) и 80 тыс. км перелетов. Отдыхал бразилец 23 дня. Лидеру сборной Бельгии и «Реала» Эдену Азару, до недавнего времени выступавшему за «Челси», пришлось чуть полегче. Он хоть и провел 73 матча, но налетал только 28 тыс. км. А процент игр, которые разделяло менее пяти дней, составил только 66%.

Для сравнения, данные о нагрузках топовых футболистов и игроков второго эшелона FIFPro приводит из их выступлений. Например, форвард молодежной сборной Франции и «Генгама» Маркус Тюрам за год с учетом игр за французскую молодежку провел только 42 матча. Из них только 40% разделяло менее пяти дней. А отдыхал Тюрам 44 дня.

Именно слишком маленькие паузы между матчами FIFPro и называет ключевой проблемой. В исследовании указывается, что, если между матчами проходит 72 часа или меньше, значительно возрастает риск травм. Он остается значительным и спустя 96 часов после игры. Негативно сказываются на футболистах и длительные перелеты. Зачастую уже на следующий день им приходится выходить на поле, что чревато возникновением ряда заболеваний. FIFPro отмечает также, что, согласно данным опроса 543 футболистов (55% из них выступают за национальные сборные), 60% респондентов посетовали на усталость после длительных перелетов, 85% — на очень короткий отпуск, 64% — на невозможность восстановить силы в перерывах между матчами.

FIFPro не только констатирует наличие проблем, но и предлагает способы их решения. В частности, профсоюз призывает к тому, чтобы международные футбольные организации зафиксировали два периода отдыха в течение года для всех футболистов — две недели зимой и четыре летом. FIFPro считает также необходимым ограничить количество матчей, которые разделяет менее пяти дней. Полностью отказаться от такой практики, как отмечается в докладе, с современным календарем невозможно. По мнению профсоюза, необходимо рассмотреть возможность введения ограничений на количество матчей для футболистов. Это может привести к необходимости расширить заявки, но снизит нагрузку на игроков. Также предлагается ввести обязательное время для отдыха после длительных перелетов и ограничить трансконтинентальные перелеты команд.

Трудно сказать, насколько велики шансы на внедрение предложений FIFPro, но внимание они точно привлекут. Ведь тема чрезмерных нагрузок, выпадающих на футболистов, в последнее время поднимается не только профсоюзом, но и самими клубами. Именно они еще весной торпедировали инициативы президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, предлагавшего учреждение абсолютно нового турнира для сборных — Лиги наций — и «укрупнение» масштаба клубного мирового первенства. Под эти проекты господин Инфантино даже нашел инвесторов, готовых выделить на два соревнования в общей сложности $25 млрд за 12-летний период — с 2021 по 2033 год. Но Европейская ассоциация клубов, участники которой отмечали, что они и без того чрезмерно нагружены играми, вынудила господина Инфантино отложить реализацию проектов до лучших времен.

Александр Петров