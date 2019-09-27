Медведев поручил довести долю малого бизнеса до 50%

Доля малого бизнеса в России должна достигнуть показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым. Напомним, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предполагает увеличение доли малого бизнеса с 22% до 32%.

«В большинстве стран с современной структурой экономики малый бизнес составляет в районе 50% от числа занятого населения. Наверное, это те цели, которые мы должны ставить перед собой на ближайшие годы, десятилетия и стремиться к ним. Давайте обсудим, что можно еще сделать»,— сказал господин Медведев.

Александр Калинин рассказал, что вклад малого бизнеса в валовой продукт вырос с 18% до 22,3% с 2015 по 2018 год включительно, а за прошлый год только оборот малых и средних предприятий вырос на 10%. Кроме того, кредитный портфель малого бизнеса в прошлом году вырос более чем на 11%.

Ранее о завершении очередных этапов конкурсов по поддержке инновационных малых и средних предприятий объявило Минэкономики. Профильный нацпроект предполагает выделение на эти цели 4,5 млрд руб. в текущем году.

Подробности — в материале “Ъ” «Поддержка уже придуманного».