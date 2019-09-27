Поддержка уже придуманного

Минэкономики завершило очередные этапы конкурсов по новым программам Фонда содействия инновациям. Распределена большая часть средств на поддержку инновационного малого и среднего предпринимательства (МСП) — в 2019 году в рамках профильного нацпроекта на это выделено 4,5 млрд руб. Масштабы государственной поддержки инновационного МСП в этом году расширяются существенно — поток средств от Минэкономики в рамках проводимой ведомством кластерной политики вырастет в несколько раз.

Минэкономики объявило о завершении очередных этапов конкурсов по поддержке инновационных малых и средних предприятий. В 2019 году профильный нацпроект предполагает выделение на эти цели 4,5 млрд руб. В сентябре подведены итоги самых больших конкурсов этой группы — «Коммерциализация VII очередь» и «Коммерциализация VIII очередь». Оба распределяют гранты на коммерциализацию инновационных технологий, создание и расширение малыми предприятиями инновационных производств. В первом случае заключены контракты с 76 компаниями на 1,3 млрд руб., во втором — поддержано 124 проекта, сумма — 2,1 млрд руб., контрактация продолжается.

Также завершен конкурс по небольшим грантам «Развитие-СОПР», 22 проекта получат в сумме более 0,2 млрд руб. Оставшиеся конкурсы 2019 года: «Корпорации» (подано 72 заявки на более чем 3 млрд руб.— и это относительно крупные заявки) и «Коммерциализация IX очередь» (идет сбор заявок на коммерциализацию инновационных технологий, создание и расширение инновационных производств).

Региональный разброс победителей конкурса велик. Это компании из практически всех 23 создающихся по программе Минэкономики с 2015 года инновационно-технологических научных центров, которые с точки зрения возможностей для инвестора являются «экстерриториальным расширением» режима иннограда «Сколково». Это в том числе производственные малые компании в сфере новых материалов и пластиков, агрохимии, машиностроения, промышленности стройматериалов и фармацевтики.

По словам главы Фонда содействия инновациям Сергея Полякова, в 2019 году сфера господдержки инновационного МСП вырастет очень значимо. «Начиная с 2014 года мы поддержали более 600 компаний, которые нацелены за запуск собственного производства,— на сумму более 6,5 млрд руб. Это дало ощутимый эффект и импульс бизнесу, особенно это касается регионов». По его словам, благодаря нацпроекту МСП, за полгода фонд смог поддержать более 220 проектов на сумму более 3,5 млрд руб. «Это больше половины денег, которые мы вложили в компании по программе "Коммерциализация" за пять лет. Это важный показатель доверия и констатация того, что малый бизнес — важнейший сектор экономики, без которого не может гармонично развиваться государство»,— говорит Сергей Поляков.

Необходимость госинвестиций в коммерциализацию инноваций во многом является результатом предшествующей активности государства в этой сфере. По словам министра экономики Максима Орешкина, для инновационного развития важным является вопрос источников финансирования не только исследований и разработок, но и коммерциализации полученных результатов интеллектуальной деятельности. «Учитывая, что малые компании во всем мире являются источником инноваций, отмечу хороший опыт реализации конкурсов Фонда содействия инновациям на проведение НИОКР, создание и расширение производства инновационной продукции»,— сказал министр.

Он также отметил расширение инструментария поддержки инновационных МСП. Так, в 2019-м Минэкономики запустило механизм поддержки кредитования малого бизнеса под залог прав на интеллектуальную собственность. Вчера правительство одобрило проект постановления, расширяющий круг кредитных организаций, участвующих в этой программе. Минэкономики будет компенсировать часть фактических затрат заемщика—субъекта МСП, средств на уплату вознаграждения за предоставление обеспечения по кредиту и часть понесенных расходов на уплату процентов за пользование кредитом.

Отметим, достоверно оценить результаты поддержки инновационных МСП будет возможно только через несколько лет. Впрочем, это, видимо, необходимая часть программы: глубина российского венчурного и инвестиционного рынка остается относительно низкой, неувеличение госвложений на этом этапе почти обессмыслило бы программы прошлых лет.

Дмитрий Бутрин