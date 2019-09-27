Координатора архангельского штаба Навального приговорили к общественным работам

В Октябрьском районном суде Архангельска огласили приговор координатору регионального штаба Навального Андрею Боровикову. За неоднократное нарушение правил проведения митингов (ст. 212.1 УК РФ, так называемая дадинская статья) суд назначил ему 400 часов обязательных работ, сообщает корреспондент “Ъ” из зала суда. Дело было возбуждено в апреле нынешнего года за организацию митинга против строительства в Архангельской области мусорного полигона.

Первым по ст. 212.1 УК РФ в 2015 году на три года лишения свободы был осужден активист Ильдар Дадин. В январе 2017 года Конституционный суд России (КС) потребовал пересмотра приговора. При этом КС отказался признать ст. 212.1 УК РФ противоречащей Конституции, рекомендовав парламенту изменить норму действующего законодательства, чтобы уголовная ответственность была предусмотрена лишь в случае, если действия митингующего повлекли вред гражданам, общественной безопасности или конституционно охраняемым ценностям. Статья УК РФ по-прежнему действует, несмотря на отмену приговора в отношении господина Дадина в феврале 2017 года.

Накануне оглашения приговора, 26 сентября, в суде прошли прения сторон. Обвинение настаивало на принудительных работах сроком на три года.

«В отношении меня была избрана мера пресечения в виде ограничения свободы, которая заключается в том, что мне нельзя посещать публично массовые мероприятия и нельзя общаться с организаторами протестной акции 7 апреля. Все это время я носил электронный браслет и базу. Так отслеживали мое местонахождение. Отмечу, что в передвижениях я был не ограничен. Недавно прилетел из Москвы, где проходил обучение»,— рассказал Андрей Боровиков.

После оглашения приговора координатор регионального штаба Навального сообщил, что отбывать наказание будет в Архангельске.

26 сентября депутат от фракции КПРФ Сергей Шаргунов внес в Госдуму законопроект, смягчающий ст. 212.1 УК РФ. Парламентарий настаивает на двукратном снижении суммы штрафа (сейчас максимум — 1 млн руб.) за повторные нарушения правил проведения пикетирования, митингов или шествий. Также он предлагает считать нарушение уголовно наказуемым, «если деяние совершено неоднократно» и нанесло вред «конституционно охраняемым ценностям». Представители КПРФ, ЛДПР и СР сообщили “Ъ” о намерении поддержать инициативу.

Подробнее о предложении смягчить статью читайте в публикации “Ъ”.

Анна Виноградова, Архангельск