«Террористы раз за разом совершенствуют свои технологии» Российские ПВО с начала года предотвратили десятки атак на Хмеймим

С 1 января в районе российской авиабазы Хмеймим (Сирия) было уничтожено около 100 беспилотников и реактивных снарядов. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, добавив, что террористы постоянно совершенствуют свои технологии. При этом военные отмечают, что интенсивность атак снизилась после возвращения под контроль сирийских властей районов в провинциях Идлиб и Хама.

«С 1 января 2019 года 58 беспилотных летательных аппаратов попытались прорваться через систему противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим. Все они были уничтожены или посажены радиоэлектронными средствами борьбы»,— сообщил он. По словам официального представителя Минобороны, за этот же период 31 ракета уничтожила 27 реактивных снарядов, «запущенных террористами в сторону Хмеймима». Всего, по данным Минобороны, за последние два года было уничтожено 118 летательных аппаратов.

«"Панцирь С-1", "Тор М-2" предотвращают попытки террористов нанести удар. Эффективность поражения близка к единице, одна цель — одна ракета»,— подчеркнул Игорь Конашенков. Он рассказал, что почти все беспилотники и снаряды запускались из зоны деэскалации Идлиб, в частности из района Хан-Шейхуна и Эль-Латамна. Он напомнил, что информацией об этом российские военные владели еще год назад, и она подтвердилась после того, как указанный район вернулся под контроль сирийских властей.

Сбитый беспилотник Фото: Марианна Беленькая / Коммерсантъ

Накануне Минобороны РФ продемонстрировал журналистам пещеры, расположенные рядом с Хан-Шейхуном и Эль-Латамной, где, как утверждают сирийские и российские военные, скрывались террористы, а также производилась сборка беспилотников и снимались «фейковые видеоролики» (в частности, о химатаке в Хан-Шейхуне в 2017 году). Сейчас российские саперы занимаются разминированием пещер. Журналистам показали уже проверенные коридоры, где можно увидеть брошенные вещи: посуду, матрасы, книги, топливные баки и даже компьютер.

На данный момент обнаружено около десяти пещер, подземные ходы протянулись на десятки километров. По мнению сирийских и российских военных, эти укрепления были сделаны по всем правилам фортификационной науки. Кроме того, они считают, что такие масштабные подземные ходы невозможно вырыть вручную, а только используя специальную технику. Впрочем, военные не исключают, что часть ходов все же прорыта при помощи пленников и рабов.

В одной из пещер журналистам показали помещения, которые, по всей вероятности, использовались как тюрьмы для пленных. Сирийские военные рассказали, что когда они вошли в пещеру, то нашли следы пыток, в том числе женщин и детей.

До сих пор на полу видны следы, похожие на кровь.

Эль-Латамна вернулась под контроль сирийских властей 29 августа. Последний налет беспилотников на Хмеймим из района Идлиба был осуществлен 3 сентября. Российские военные в беседе с “Ъ” не исключили, что снижение интенсивности попыток атак на Хмеймим и отход террористов вглубь зоны деэскалации Идлиб — два связанных между собой факта. Напомним, что одной из целей подписанного еще год назад в Сочи российско-турецкого соглашения по Идлибу было предотвращение атак по Хмеймиму, однако мирным путем решить этот вопрос не получилось. Впрочем, военные не считают, что террористы и сейчас готовы оставить попытки атаковать российскую авиабазу.

По словам Игоря Конашенкова, российские военные видят, «как террористы раз от раза совершенствуют технологии». Дальность полетов беспилотников возросла до 250 км, они постоянно меняют траекторию полетов и высоту (от 50 м до 4,5 км). На авиабазе Хмеймим генерал-майор показал журналистам сбитые и посаженные беспилотники. Часть из них электрические, работают от батарей, на части установлены топливные баки. Как отметил Игорь Конашенков, объемы топливных баков на беспилотников постоянно увеличиваются, что удлиняет дальность полетов, на некоторых летательных аппаратах установлена видеокамера.

Представитель Минобороны также сообщил, что при массированных атаках беспилотников один из них выступает в роли системы управления.

«Такого год назад еще не было»,— подчеркнул генерал-майор. Он также рассказал, что на некоторых аппаратах установлена система ПВД — прибор воздушного давления. «Это говорит о том, что у беспилотников постоянно идет обмен информацией о высоте и координатах»,— указал Игорь Конашенков.

Российские специалисты исследовали микросхемы и карты памяти сбитых и посаженных при помощи средств РЭБ беспилотников. И, как утверждают военные, у них есть все данные о точках запуска летательных аппаратов, их маршрутах и целях. «На первый взгляд схема сборки элементарная, но все рассчитано по координатам до секунды»,— отметил Игорь Конашенков.

«У террористов есть конкретная схема сборки, многие аппараты абсолютно идентичны, только начинка постоянно разная. Не вызывает сомнения, что к террористам попали технологии, которые касаются системы управления, системы навигации, системы сброса боеприпасов в назначенном районе. Вызывает озабоченность, что тот, кто владеет данными технологиями, предоставил эту информацию террористам»,— сказал генерал-майор.

В качестве примера массированной атаки Игорь Конашенков рассказал о налете 11 августа, когда Хмеймим пытались атаковать шесть беспилотников, из них пять — ударные, а один осуществлял управление. «На пяти были подвешены элементы поражения со взрывчатым веществом и гайками, кусками арматуры для наибольшего поражающего действия. Один летательный аппарат берет до десяти поражающих элементов, которые крепятся на крылья»,— рассказал он. Что касается последней атаки, то 3 сентября в сторону Хмеймим направлялись два беспилотника, при чем, как подчеркнул представитель Минобороны, один попытался зайти со стороны Средиземного моря. Военные не исключают, что этот беспилотник мог быть запущен с «какого-то судна», или же у него была сложная траектория полета.

Марианна Беленькая, Хан-Шейхун—Хмеймим