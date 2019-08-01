Катализатор «Грета»

Все началось, конечно, не со шведской школьницы Греты Тунберг. Борцы за чистоту окружающей среды пытаются обратить внимание широкой общественности на проблемы экологии уже с начала 70-х годов прошлого века, когда был создан «Гринпис» и стартовала программа ООН по окружающей среде. Столкновения эко-активистов с властью мы наблюдаем с детских лет, но, признайтесь, едва ли кто-то когда-то соотносил это со своей частной жизнью. Мало ли кто за что борется, у нас все равно все по-другому, реальная жизнь – она другая, привычно думало подавляющее большинство.

Актуальность тренду на защиту планеты и Мирового океана придали настойчивые и все чаще повторяющиеся сводки не только с метеорологических полей (что глобальное потепление совсем не выдумка и уж, конечно, не шутка, доказывать уже никому не нужно), но и конкретная пугающая статистика по заболеваемости раком кожи в месте возникновения озоновых дыр. Фотографии с отдыха на Мальдивах или Бали стали перемежаться фото пляжей, заполненных пустыми бутылками и другим цветным мусором — отходами человеческой цивилизации. Пластик постепенно заполоняет все свободное пространство, обычный пакет-майка стал самым продаваемым товаром в мире.

15-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг держит плакат с надписью "Школьная забастовка за климат" во время одиночного пикета против изменения климата у здания шведского парламента в Стокгольме, 30 ноября 2018 года Фото: Reuters

Грета возникла неслучайно, пусть кто как угодно над ней насмехается или считает ее не от мира сего. Сам факт ее присутствия на собраниях самого высокого уровня, ее одиночные пикеты, попытки достучаться до сильных мира сего на своем языке, своими простыми средствами — все это не просто заслуживает уважения, но и заставляет задуматься о том, насколько экологические проблемы сейчас стали нашими, а не просто абстрактной новостной повесткой. Не обошлось и без «побочных эффектов» вроде превращения ее и ее деятельности в некий символ новой реальности. Это неизбежный процесс — и вот мы уже видим ее на обложке сентябрьского номера британского Vogue, на разного рода ток-шоу, в списках самых влиятельных людей планеты. Если ей удастся за всей этой мишурой продолжать свое дело — прекрасно, но и достигнуто уже немало: все-таки ей пока 15 лет.

Фото: Getty Images

Косметические гиганты стараются идти в ногу со временем и продумывают процессы оптимизации упаковок, вводят биоразлагаемый пластик, стекло — все идет в ход, и все становится модным и вызывает уважение у думающей части клиентуры. Другое дело, что все эти инновации недешевы: чтобы провести такую масштабную реновацию, приходится сильно вкладываться в производство, менять формулы и весь технологический процесс. Скажем, концерн L`Oreal может себе позволить начать дрейф своих масс-маркет брендов вроде Garnier в сторону экологичности и объявляет о постепенном изменении как упаковок, так и составов средств. Но нишевые марки вроде австралийского Kelvin Murphy начинают благое дело с переработки пластика и начинают использовать его для производства флаконов — и это тоже заметный вклад в теперь уже общее дело. Многие производители косметики останавливаются на симпатичных полумерах и предлагают покупателям не идти в магазины за новой упаковкой духов, а покупать рефиллы и заполнять их по мере надобности. С такими инициативами не так давно вышли Therry Mugler и Cartier.

На частном уровне экотренд теперь тоже выглядит как массовая включенность в процесс осознанности, понимания себя здесь и сейчас.

Потреблять много немодно, покупать без остановки — некомильфо, ходить в магазин с холщовыми сумками, а на тренировки с многоразовыми биобутылками — то, к чему теперь все стремятся. Это анонсируется, это выкладывается в соцсети, это горячо обсуждается. При покупке билета на сайте «Аэрофлота» вам тут же любезно предоставляется статистика, сколько именно углекислого газа выбросит в атмосферу ваш предстоящий перелет. Кстати, на встречу с Трампом Грета Тунберг отказалась лететь именно по этой причине, но оказалось, что преодолеть то же расстояние на корабле в итоге грозит примерно таким же экологическим провалом. В итоге она на днях заявила в Twitter, что в середине августа отправится в Нью-Йорк на гоночной яхте, чтобы к сентябрю успеть добраться до места назначения и принять участие в посвященном проблемам климата заседании ООН.

Жилой комплекс "Вертикальный лес" в Милане, Италия Фото: Reuters

Картина отношения к экологии настолько сильно поменялась, что невольно возникает вопрос: что теперь со всем этим делать? Куда девать тонны пластика, который заботливо рассортировал сознательный гражданин? Переработаются ли на самом деле использованные батарейки? Что будет со всеми этими мировыми свалками? Как будет развиваться заявленный сервис разлива духов после яркого светского события? Инициативы компаний выглядят красиво, все в них участвующие – тоже. Долго ли продлится мода на экологию в этот раз — это тоже вопрос.

Ирина Кириенко