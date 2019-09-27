Все новые Maserati станут гибридами или электромобилями

Компания Maserati перейдет на использование исключительно электрифицированных силовых установок в своих новых моделях, сообщает итальянский автопроизводитель.

Производство всех новых моделей Maserati будет идти исключительно в Италии. С 2020 год каждая новинка в линейке бренда выйдет на рынок как минимум в гибридном исполнении, а также впоследствии и в полностью электрическом варианте.

Также все новые Maserati станут оснащаться системой беспилотного вождения уровня Level 3 (электроника контролирует езду по автомагистралям, но на дорогах с непредсказуемым движением водителю придется взять управление на себя).

Первым гибридом в истории марки станет седан Maserati Ghibli, бензо-электрическая версия которого появится в 2020 году. Также марка анонсировала создание нового спорткара и еще одного кроссовера, а также смену поколений купе Maserati GranTurismo и кабриолета Maserati GranCabrio.

Всего в развитие заводов Maserati в Италии концерн Fiat Chrysler Automobiles инвестирует €5 млрд. Напомним, в 2019 году продажи Maserati в России сократились на 47,5%.