В 2019 году продажи Maserati в России сократились на 47,5%, сообщает агентство «Автостат».

За январь-август на российском рынке было продано 83 автомобиля бренда — за первые восемь месяцев 2018 года продажи составляли 158 машин. Самой популярной моделью в России является кроссовер Maserati Levante — продана 71 машина. Еще 12 проданных автомобилей пришлись на седан Maserati Ghibli.

Напомним, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году составил 1,1 млн шт., что на 2,3% меньше, чем в январе-августе 2018 года.