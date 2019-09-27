Greenpeace сообщила о запрете Росприроднадзора на вылов косаток и белух в 2020 году

Росприроднадзор предварительно запретил отлов морских млекопитающих в 2020 году, заявил «РИА Новости» ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян со ссылкой на письмо ведомства. Российское законодательство разрешает вылов морских животных коренным народам, а также для научных и культурно-просветительских целей. Для этого нужно получить от Росприроднадзора разрешение.

В Greenpeace утверждают, что ведомство отказалось согласовать вылов. «В письме (Росприроднадзора.— “Ъ”) указано: несоответствие законодательству, то есть, по сути, это отрицательное решение, они не приняли эти документы, материалы не соответствуют законодательству»,— сказал господин Таргулян. Он добавил, что заявку могут изменить и подать еще раз.

Как рассказали «Интерфаксу» в Российской общественной инициативе (РОИ), общий допустимый улов (ОДУ) морских млекопитающих на 2020 год предполагал отлов 282 белух, 20 тихоокеанских белобоких дельфинов, восьми афалин, восьми гринд, 1 496 моржей и 1 905 морских котиков в Дальневосточных морях. «Как минимум, 82 белухи и всех дельфинов хотели выловить для индустрии развлечений. На данном этапе нам всем удалось это предотвратить»,— сообщили в РОИ. По ее данным, Росприроднадзор сформирует экспертную комиссию для проведения повторной госэкспертизы по ОДУ на 2020 год.

Напомним, в 2018 году в Охотском море были выловлены 12 косаток и 90 белух, с октября прошлого года они находились в «китовой тюрьме» в Приморском крае. Предположительно, млекопитающих готовили к продаже в океанариумы Китая. Сахалинский областной суд признал, что животных выловили незаконно, компаний—отловщиков отшрафовали. Косаток и белух выпустили на волю, они все вернулись в естественную среду обитания.

Как стало известно о «китовой тюрьме», читайте в материале “Ъ” «Свободу млекопитающим».