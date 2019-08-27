Все косатки из «китовой тюрьмы» вернулись в естественную среду обитания

Сегодня на мысе Перовского (Хабаровский край) две косатки и шесть белух из бухты Средняя выпущены в Охотское море. Морские млекопитающие вернулись «в естественные условия после проведения необходимых процедур по реадаптации, взятию анализов и установке спутниковых меток», сообщила пресс-служба Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Это уже четвертая партия косаток и белух, ранее содержавшихся в бухте Средняя, выпущенная в Охотское море. Всего на волю вернулись десять косаток и 12 белух. В неволе остаются 75 белух.

Напомним, первую партию морских млекопитающих начали вывозить из бухты Средняя 20 июня во время прямой линии президента Путина.

«Все выпущенные животные в конечном итоге пришли к Шантарским островам — туда, где их и выловили и где могут быть их природные семьи. Во время нахождения в неволе они не утратили природных инстинктов — можно с уверенностью сказать, что они начали самостоятельно добывать себе пищу и устанавливать социальные связи с дикими сородичами»,— заявил 21 августа заместитель директора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков.

Ранее ВНИРО сообщил, что животные, находящиеся в «китовой тюрьме», будут выпускаться группами с учетом сложившихся между ними социальных связей в период с июня по октябрь текущего года.

О том, как стало известно о «китовой тюрьме», читайте в материале “Ъ” «Свободу млекопитающим».

Алексей Чернышев, Владивосток