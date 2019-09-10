Польша заявила об отмене судом ЕС решения о допуске «Газпрома» к газопроводу Opal

Европейский суд встал на сторону Польши в споре о допуске «Газпрома» к мощностям газопровода Opal (сухопутный отвода газопровода Nord Stream, проходит из РФ в Германию по дну Балтийского моря). Как сообщило польское Минэнерго, суд ЕС отменил решение Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении российской компании полного доступа к мощностям газопровода. С 2013 года «Газпром» мог использовать только 50% мощностей Opal, в октябре 2016-го ЕК разрешила компании доступ к 90% мощностей.

«Суд ЕС вынес решение в пользу Польши по поводу использования "Газпромом" газопровода Opal. <…> Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%»,— говорится в сообщении министерства на странице в Twitter. По словам министра энергетики Польши Кшиштофа Чожевского, вынесенное судом решение не позволит «Газпрому» полностью отказаться от транзита газа через Украину.

Напомним, Украина и Польша опасались, что решение ЕК о предоставлении доступа «Газпрому» к Opal позволит российской компании «перебросить» имеющийся объем транзита на Nord Stream. Польша пыталась оспорить в суде выданное «Газпрому» разрешение ЕК. В декабре 2017 года суд ЕС отказал PGNiG Supply & Trading GmbH (немецкая структура польской PGNiG) в удовлетворении иска.

Подробности — в публикации “Ъ” «"Газпром" лишился полного допуска к Opal».