Белоруссия планирует присоединиться к ВТО летом 2020 года

Белоруссия планирует закончить присоединение ко Всемирной торговой организации (ВТО) в июне 2020 года, сообщил министр экономики страны Дмитрий Крутой. Накануне, 26 сентября, он выступил на X Дне немецкой экономики, проходившем в Белоруссии.

Как уточнил господин Крутой, Минск «ведет активную работу» по вступлению в ВТО. «Мы уже практически на финишной прямой и надеемся, что на XII Министерской конференции ВТО в июне 2020 года в Нур-Султане мы этот процесс завершим»,— сказал министр, которого цитирует агентство БелТА.

Минск ведет переговоры о вступлении в ВТО с 1993 года. Уже все партнеры Белоруссии по ЕврАзЭС стали членами организации. Решение об активизации переговорного процесса было принято президентом Белоруссии Александром Лукашенко в марте 2016 года.

О других планах Белоруссии читайте в материале “Ъ”.