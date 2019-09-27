В ходе протестов в Египте задержано около 1 тыс. человек

В египетской генпрокуратуре заявили, что в ходе акций протеста в стране было задержано и допрошено «не более 1 тыс. человек». Местные активисты утверждают, что число задержанных достигло почти 2 тыс. Протесты начались 20 сентября. Митингующие требуют отставки президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси.

Среди задержанных были иностранцы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные генпрокуратуры. В частности, полиция задержала голландца, который вел съемку с помощью дрона, и палестинца, состоящего в группировке «Исламский джихад» (запрещена в РФ). Всех задержанных допрашивали в присутствии адвокатов, утверждают в ведомстве. Генпрокурор Хамада ас-Сауи поручил расследовать подстрекательство к протестам на площадях и автотрассах в нескольких провинциях. В рамках расследования были отсмотрены записи камер видеонаблюдения, а также проверяются аккаунты подозреваемых в соцсетях.

Египетский Центр экономических и социальных прав заявил, что с прошлых выходных было арестовано 1915 человек. В их числе — 96 несовершеннолетних, говорится в сообщении центра на его странице в Facebook.

О развитии ситуации в стране читайте в публикации “Ъ” «Президент Египта укрепился на всех фронтах».