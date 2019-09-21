СМИ: в Египте начались протесты против президента ас-Сиси

Египтяне вышли на улицы Каира и других городов с требованием отставки президента страны Абдель-Фаттаха ас-Сиси в пятницу вечером, сообщил телеканал «Аль-Джазира». Ролики протестов распространяются через Facebook и другие соцсети. На них видно, что люди скандируют лозунг революции 2011 года: «Народ хочет падения режима». Оценить количество протестующих по этим видео не представляется возможным.

Корреспондент «Аль-Джазиры» сообщил о нескольких случаях задержания демонстрантов, но в целом полиция не вмешивалась в происходящее. Президент ас-Сиси в пятницу улетел из Каира в Нью-Йорк, где должен принять участие в Генассамблее ООН.

Протесты были организованы по завершению футбольного матча двух ведущих египетских команд «Замалек» и «Ахли» по призыву бизнесмена и актера Мухаммеда Али, который покинул Египет несколько недель назад. На протяжении несколько лет он был подрядчиком по исполнению контрактов египетской армии. По словам Мухаммеда Али, он не получил денег за реализацию последнего контракта. Убежав в Испанию, он обвинил президента и армию в коррупции. Его разоблачения властей в Facebook и Twitter собрали миллионы просмотров. На этой неделе Мухаммед Али призвал египтян выйти на улицу на один час после матча, чтобы выразить свой протест властям. Президент Египта не оставил без ответа видео Мухаммеда Али и публично обвинил его во лжи.

Напомним, что телеканал «Аль-Джазира» запрещен в Египте после свержения президента Мухаммеда Мурси в 2013 году. Новые власти Египта обвинили телеканал в пособничестве ассоциации «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ) и подстрекательстве.