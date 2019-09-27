Минстрой разрешил строить в России пятиэтажные школы

Минстрой смягчил требования к допустимому числу этажей в школах, заявил на коллегии министерства его глава Владимир Якушев. Сейчас допускается строить только четырехэтажные школы. Как уточнил министр, модернизация нормативно-технических документов и правил ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Предусмотрена возможность проектирования пятиэтажных школ. <…> При этом использование пятого этажа мы предусмотрели с учетом ограничений требований пожарной безопасности»,— сообщил глава Минстроя (цитата по ТАСС). Кроме того, если раньше актовые залы нельзя было размещать выше второго этажа, то теперь они могут находиться на третьем.

Господин Якушев также рассказал, что ранее из-за требований к нормативу площади земельного участка нельзя было реконструировать школы, если площадь участка была меньше норматива. Требовалось уменьшить вместимость школы под площадь фактического земельного участка. «Это сделать невозможно в условиях сложившейся застройки. Все проблемы были озвучены регионами. Мы среагировали на них: изменения вступят в силу через полгода»,— добавил министр.

На нацпроект «Жилье и городская среда» в ближайшие три года из бюджета выделят 400 млрд руб. Из этого объема именно на развитие городской среды в ближайшую трехлетку, как следует из паспорта нацпроекта, предполагается направить около 141,5 млрд руб.

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