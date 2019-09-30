Армия безвестных

№ 36 Сколько воинов, отдавших жизни за Родину в годы Великой Отечественной, до сих пор не признаны погибшими?

Фото: Reuters

Неизвестные потери

В статье написано, что в истории не должно быть белых пятен. Но разве наша военная история не состоит из одних лишь белых пятен? Даже официальная оценка потерь граждан Советского Союза в Великой Отечественной менялась четыре раза. Сначала Сталин заявил, что мы потеряли 7 миллионов граждан, потом Никита Хрущев назвал другую цифру — 20 миллионов. Третью — «более 20 миллионов» — сообщил Леонид Брежнев в своей речи по случаю 20-летия Победы в 1965 году. Последнее, действующее на сегодня, число потерь в 27 миллионов человек принадлежит Михаилу Горбачеву. И как выяснить, где правда? Уж тем более не найти сейчас всех пропавших тогда без вести. Верно написано: «Там, где прокатилась война, в каждом городе и чуть ли не в каждой деревне — братские могилы. В них лежат известные и неизвестные. Последних — всегда больше».

Иволгин

Экономия на пенсиях

В марте 2017 года «Бессмертный полк России» представил доклад «Документальная основа народного проекта "Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества"», в рамках которого были проведены исследования убыли населения в годы Великой Отечественной войны. Общая убыль населения СССР в 1941–1945 годах — более 52 миллионов 812 тысяч человек, согласно рассекреченным данным Госплана СССР. Из них безвозвратные потери в результате действия факторов войны — более 19 миллионов военнослужащих и около 23 миллионов гражданского населения. Общая естественная смертность военнослужащих и гражданского населения за этот период могла составить более 10 миллионов 833 тысяч человек (в том числе 5 миллионов 760 тысяч — умерших детей в возрасте до четырех лет). Итог: безвозвратные потери населения СССР в результате действия факторов войны составили почти 42 миллиона человек. Но на эти цифры практически никто не обратил внимания. Школьников по-прежнему учат по учебникам, где написано, что потери СССР в той войне — 26–28 миллионов человек. СССР экономил на пенсиях родственников и распался. Если Россия будет экономить на своих защитниках и их семьях, распадется тоже.

vnbiryukov

Легенда о Жукове

«Рассказывают, что маршал Жуков распорядился на мемориале в берлинском Трептов-парке написать имена всех пяти тысяч похороненных там красноармейцев на бронзовых плитах. Они были уже готовы, но в 46-м Жукова арестовали по "трофейному делу", плиты переплавили и выбили на них вместо имен цитаты из приказов Сталина»... Очередная легенда о «великом Жукове». А когда он был министром обороны, кто ему помешал закончить ранее задуманное? С его ресурсами можно было все леса с полями перепахать в поисках погибших и пропавших без вести. Красноармейские книжки тогда еще были в более или менее читаемом виде.

Андрей

Медальон деда

«Проблема признания пропавших без вести не интересует государство»… Моей бабке поисковики прислали в 1989 году письмо: медальон деда, числившегося пропавшим без вести, нашли на берегу речки под Смоленском. Живописали, что там в несколько слоев лежали кости и т.д. А бабка никаких пособий за погибшего мужа никогда не получала — без вести ведь пропал, а вдруг к врагу переметнулся? Выгодно это было государству, вот и не заморачивались. И вот еще 30 лет прошло, родственники погибших, которым что-то пришлось бы заплатить, все поумирали — и смотрите, какие душещипательные публикации появились. В суды давайте обращайтесь, мол, восстанавливайте справедливость.

Alexha

Цена сцены

№ 36 Зачем Минкульту понадобилось создавать департамент театров

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Рука рынка

Вообще все театры необходимо распустить и прекратить их финансирование. Актеры обворовывают пенсионеров. Рынок всё рассудит сам своей невидимой рукой.

html

На шее у народа

Косте Богомолову, Косте Райкину дали бесплатно огромные помещения, выделяют сотни миллионов рублей из народного бюджета, платят зарплату — десятки миллионов рублей в год. А мне почему никто не дает бесплатно помещение под химчистку, столовую или чебуречную и десятки миллионов из бюджета? Почему? Почему театры сидят на шее у народа, а не на своих заработках?

Егор Мещеряков

Воссоздание небыли

№ 36 Смольному собору грозит колокольня

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Шпиль с луковкой

«Археологические исследования выявили уцелевший фундамент колокольни. И, насколько я знаю, идея ее воссоздания уже обсуждалась». Гигантский «солсберецкий шпиль» с крохотной православной луковкой на вершине — идея, мягко говоря, неудачная, уж простите, синьор Растрелли. Предки были правы, что не стали это строить. А вот в наше время могут... Гигантизм и дурновкусие — наше всё.

Prosto_Sasha

Аграрии индийского гостя

№ 36 России предложены миллионы рабочих рук для освоения Дальнего Востока

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Хинди — руси: бхай, бхай!

А что, это выход! Индийские работники вряд ли будут претендовать на Дальний Восток в отличие от китайцев. Еще плюс, что индийцы в отличие, например, от мигрантов из Средней Азии, не мусульмане, у них мирная религия. И мяса они мало едят. Одни плюсы.

Сергей Кузнецов

Решить вопрос

С одной стороны, индусы лучше, чем китайцы. С другой — можно обойтись и без завоза заморских гастарбайтеров, если обязать по закону всех тех «наших», кому мы просто так раздаем паспорта (мигранты из СНГ и востока Украины), пожить и поработать для начала лет пять на Дальнем Востоке. Власти просто не хотят решить этот вопрос.

SG

Слишком дальний восток

В текущей ситуации лучше бы законсервировать все эти госпроекты на Дальнем Востоке — там хватит вахтовой занятости, пограничной охраны и существующих агломераций. Надо сосредоточиться на демографических, экономических проблемах основной России. И если когда-нибудь вырастет население и появятся капиталы, они сами пойдут осваивать Дальний Восток. А так получается, что немногие ресурсы, что страна имеет, тратятся не на основные проблемы — экономико-демографические, а на не осуществимые на данном этапе проекты.

lkngsuspects

Письма читала Наталья Радулова