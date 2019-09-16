Аграрии индийского гостя

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке представители государства с более чем миллиардным населением продемонстрировали готовность «компенсировать» нехватку трудовых ресурсов на Дальнем Востоке в сельском хозяйстве и иных отраслях. «Огонек» разузнал, о чем идет речь.

Евгений Пахомов, Нью-Дели, ТАСС — специально для «Огонька»

«Индийские крестьяне трудолюбивы и неприхотливы»,— писали британцы еще в XIX веке. Насколько это утверждение верно, скоро сможет проверить на себе и Россия. Точнее — ее Дальний Восток.

Дело в том, что «страна слонов» все активнее предлагает Москве не только чай, специи, кофе, сушеные фрукты и овощи, но и трудовые ресурсы. В ходе ВЭФ во Владивостоке нареченный главным гостем мероприятия премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с российским президентом Владимиром Путиным говорил о готовности помочь региону индийскими рабочими руками. Сообщив об этом по итогам российско-индийского саммита журналистам, первый замглавы МИД Индии Виджай Гокхале даже добавил: «Путин отреагировал оптимистично».

Как трактовать это «оптимистично», пока не ясно, но известно другое. Еще до начала форума официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар рассказал местным СМИ, что Нью-Дели считает экспорт рабсилы на Дальний Восток одной из перспективных форм сотрудничества с РФ в скором будущем. «Мы получили обнадеживающий ответ от российской стороны и приступим к рассмотрению вопроса, как только визит (Моди на ВЭФ.— "О") закончится. Для нас это важно»,— подчеркнул Кумар.

«Дадим хоть миллион рабочих»

«Вам не хватает рабочих рук?! Все слышали, как Путин на форуме во Владивостоке говорил, что люди оттуда уезжают и нужно добиться, чтобы они оставались. Так мы дадим вам рабочих столько, сколько нужно, хоть сто тысяч, хоть миллион»,— убеждал «Огонек» представитель влиятельного в Индии объединения предпринимателей «Федерация торгово-промышленных палат Индии».

Насчет миллиона — не преувеличение. Миллиардная Индия давно и охотно поставляет миру рабочие руки в огромных количествах. Еще в 2015-м местные СМИ приводили данные ООН о 16 млн индийцев, работающих за рубежом, но с тех пор число еще выросло.

В январе 2019-го газета New Indian Express сообщила: только в странах Персидского залива работают 8,5 млн индийских гастарбайтеров. В Саудовской Аравии, по информации Hindustan Times, трудятся еще 3,2 млн индийцев, в основном «синие воротнички», то бишь рабочие, но есть и торговцы, айтишники. Работают индийцы и в странах ЕС, и в Северной Америке.

Так что, если индийские рабочие отправятся на Дальний Восток, Россия станет далеко не первой страной в длинном списке. Вот только вопрос: что они там будут делать? Как сообщил представитель МИДа Равиш Кумар, если Нью-Дели и Москва договорятся, могут потребоваться работники в сфере добычи полезных ископаемых, сельском хозяйстве, ряде других отраслей. Индия, в свою очередь, рассматривает Дальний Восток как источник коксующегося угля и древесины, которых «самой большой демократии мира» не хватает. Умеют работать индийцы, как известно, и в алмазной промышленности. Но особое отношение к работе в сельском хозяйстве.

Как объяснил «Огоньку» экономический обозреватель Сандип Шарма, индийская сторона хотела бы в перспективе заняться освоением на Дальнем Востоке сельскохозяйственных земель. «Индия давно обдумывает возможность помочь России с нехваткой сельхозрабочих. Я слышу об этом уже несколько лет»,— сказал он.

Эту информацию подтвердил «Огоньку» и вице-президент делийского исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан. «Наш фонд еще в 2013-м предложил правительству рассмотреть возможность отправки индийских сельхозрабочих в Россию»,— напомнил он.

По мнению эксперта, речь может идти о тысячах рабочих. Проект фонда Observer выглядел так: правительство Индии берет в аренду порядка 50 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в России. А потом эти земли предполагалось отдать в аренду индийским аграрным объединениям, чтобы те завезли рабочих и выращивали сою, пшеницу, овощи и прочее, с последующим вывозом урожая в Индию. Часть сельхозпродукции можно было бы реализовывать и в России.

— Нагрузка на индийские сельхозугодья сейчас очень высокая,— объясняет логику проекта собеседник «Огонька».— Население страны — 1,3 млрд. Во многих районах не хватает воды, слабо развита ирригация, земля чрезмерно нагружена. Выращивание сельхозкультур за рубежом, в России, позволило бы хотя бы частично снизить нагрузку на нашу землю. Не говоря о том, что такой проект помогает решить и проблему занятости.

Тех, кто боится, что индийские гастарбайтеры останутся там, куда приехали, власти Индии успокаивают. «Индийцы, как правило, возвращаются домой, они поддерживают тесные связи с семьей, которая остается дома»,— убеждает обозреватель Шарма.

То же говорит и премьер Моди. «Уверен, что если миллионы индийцев отправятся на работу на Дальний Восток, то после работы они все вернутся на родину из России»,— заметил он в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману в преддверии саммита во Владивостоке. Очень похоже, что уже накануне саммита в Нью-Дели не сомневались: скоро рабочие из Индии массово поедут в Россию, пусть сначала только на Дальний Восток.

«Слишком много вопросов»

Вот только до того, как индийские крестьяне приступят к выращиванию дальневосточной сои или пшеницы, предстоит потрудиться над законодательством. «Мы еще только на ранней стадии»,— объяснил журналистам представитель МИД Индии Равиш Кумар. В самом деле, сначала Индия и Россия должны заключить соглашение по вопросам миграции и передвижения, подобное тем, что Нью-Дели уже заключил с другими странами.

А вот тут, как объяснил «Огоньку» представитель Минсельхоза Индии, пожелавший остаться неназванным, могут и начаться проблемы. Особенно в том, что касается выращивания сельхозкультур.

— Дело в том, что всего два года назад Индия резко увеличила пошлины и ввела другие ограничения на ввоз товаров сельского хозяйства из-за рубежа,— отметил чиновник на условиях анонимности.— Это было сделано потому, что правительство страны объявило программу увеличения вдвое производства национальной сельхозпродукции. После этого поставки таких товаров из других стран, в том числе из России, резко упали, а из ряда стран прекратились. Увы, под эти же ограничения попадут и сельхозпродукты, выращенные индийцами на Дальнем Востоке.

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Больше того, по словам того же источника, индийские аграрии уже столкнулись с проблемами такого рода. Так, группа индийских предпринимателей недавно выращивала на юге РФ грецкие орехи для индийского рынка. Но ввезти их к себе домой не смогла — товар попал под индийские же ограничения.

По мнению сотрудника Минсельхоза Индии, есть и другие трудности. Чтобы направить местных крестьян в Россию, нужны особые законодательные меры, и пока не ясно, должны они касаться только Дальнего Востока или всей России. И как такое осуществить на практике? А еще как быть с климатом, отсутствием инфраструктуры? «Пока,— подводит черту эксперт,— слишком много вопросов». Главный из них мой собеседник не называет, но он напрашивается: как все эти вопросы скажутся на цене сои с пшеницей?

А вот других собеседников «Огонька» эти трудности не смущают. «Была бы политическая воля, тогда и законы написать можно,— уверен журналист Шарма.— А такая воля, как видно, есть». В случае чего, полагает он, индийские рабочие могут начать с других приоритетов — с добычи угля или леса, а к пшенице и сое подойдут потом, когда стороны все детали уладят.

В заключение стоит добавить еще одну новость. На ВЭФ Министерство транспорта РФ и Министерство судоходства Индии объявили, что ведут подготовку к созданию прямого морского маршрута между индийским Ченнаем (бывшим Мадрасом) и Владивостоком. Уже упоминавшийся первый замглавы МИД Индии Гокхале прокомментировал: «В контексте (переговоров об экспорте рабочей силы.— "О") такой документ приобретает большое значение».