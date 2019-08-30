СМИ: Санкт-Петербург — основной претендент на проведение финала ЛЧ в 2021 году

Два источника рассказали Associated Press (AP), что Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) рассматривает Санкт-Петербург, Мюнхен и Лондон в качестве трех основных мест проведения финалов Лиги чемпионов (ЛЧ) в разное время. Источники раскрыли повестку предстоящей встречи исполнительного комитета UEFA 24 сентября. На ней предполагается утвердить города, которые примут финалы ЛЧ в 2021, 2022 и 2023 годах.

Россия и Германия претендуют на проведение финала сезона 2020/21. Но предпочтение, согласно источникам, отдано стадиону «Газпром Арена» (вместимость 68 тыс., по данным AP). Стадион Allianz Arena в Мюнхене (75 тыс. мест) примет финал 2022 года. Лондонский Wembley (90 тыс.) — финал ЛЧ 2023 года.

Заявку на проведение финала ЛЧ в Санкт-Петербурге Российский футбольный союз подал в начале года.

В 2020 году Санкт-Петербург примет матчи чемпионата Европы по футболу. В городе пройдут три матча группы В и одна четвертьфинальная игра.

Подробнее о шансах Петербурга — в материале “Ъ” «Санкт-Петербург близок к финалу Лиги чемпионов».