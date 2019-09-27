Спецназу запретили далеко стрелять

Как стало известно “Ъ”, бойцам лучшего отряда спецназа Росгвардии запретили использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку разлетавшиеся по округе пули попадали в дома мирных граждан, угрожая их жизни и здоровью. После судебного разбирательства под запрет попало использование пулеметов, автоматов, снайперских винтовок и автоматических гранатометов. Таким образом, гвардейцы могут тренироваться только с пистолетами и спецоружием, которое стреляет не дальше полутора километров.

В Ленинский райсуд Уфы с иском в интересах неопределенного круга лиц обратились представители военной прокуратуры уфимского гарнизона, потребовавшие ограничить проведение стрельб на полигоне войсковой части №6795. Ранее эта часть относилась к внутренним войскам МВД, а сейчас входит в структуру Росгвардии. На ее стрельбище тренируются сотрудники регионального управления войск национальной гвардии и бойцы 29-го отдельного отряда специального назначения имени генерал-майора Минигали Шаймуратова, командира кавалерийской дивизии и народного героя Башкирии. В этом году отряд, бойцы которого регулярно участвуют в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, отметил свое 15-летие. По итогам 2018 года отряд занял первое место среди войсковых подразделений специального назначения Росгвардии.

Между тем прокуратура, проводя в части проверку соблюдения законодательства об обеспечении безопасности граждан, установила, что она еще в советское время получила от колхоза «Октябрь» 5 га пастбищных угодий в урочище Крутые Горы под стрельбище. Затем к ним добавили еще один участок под различные строения для стрелков. Сейчас эта недвижимость, принадлежащая Российской Федерации, находится в оперативном управлении Росгвардии.

Сотрудниками военной прокуратуры с привлечением специалистов экспертно-криминалистического центра МВД Башкирии был проведен осмотр стрельбища, в ходе которого установлено, что объект является «открытым тиром», имеющим пулеприемные (защитные) валы в основном направлении стрельбы, в так называемой мишенной зоне. Сам объект обнесен забором, а мишенное поле «огорожено естественным рельефом в виде горной возвышенности около 80 м». На территории стрельбища три рубежа открытия огня. Первый, по официальным данным, используется для стрельбы из пистолетов различных модификаций по ростовым мишеням, второй — для огня из автоматов, пулеметов и винтовок, а также гранатометов, а третий — только для автоматчиков.

Однако на первом рубеже огня, имеющем по бокам защитные валы высотой около 1–2 м, помимо пистолетных были обнаружены гильзы от охотничьих патронов, а также боеприпасов, расстрелянных из пулемета Калашникова и снайперской винтовки Драгунова (СВД). При этом предупредительные знаки, обозначающие границы сектора стрельбы, как и мишени, были изрешечены пулями различных калибров. Досталось и макету мельницы, расположенному в полукилометре от рубежа,— его также активно использовали в качестве мишени. На втором рубеже, судя по гильзам, огонь велся из всех видов стрелкового и более тяжелого оружия — пули принимали как защитные валы, так и шины от резиновых колес, сваленные в 400–500 м. На предупредительных знаках направления стрельбы и обозначающих границы ее сектора имелись многочисленные пробоины, свидетельствующие, что огонь велся не только по ростовым мишеням, но и в другие стороны.

Изучив приказы командира части, изданные в 2019 году, проверяющие установили, что на стрельбище официально использовались пистолеты Макарова и Ярыгина (дальность полета пуль — 700 и 1000 м), пистолет-пулемет «Витязь» (1000 м), автоматы АК-74, АКС-74, АК-74М (3150 м), пулеметы РПК и ПКМ (3000 и 3800 м), СВД (6500 м), автоматы специальные «Вал» и бесшумные снайперские винтовки «Винторез» (1000 м), ручные противотанковые гранатометы РПГ-7В (дальность полета боеприпаса — 1000 м), автоматические гранатометы станковые АГС-17 (2200 м), а также подствольные гранатометы ГП-25 (400 м). При этом, по данным управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Башкирии, жилые дома находятся в 1,5 км от границы стрельбища, или в 1,8 км от второго и третьего рубежей, где используются дальнобойные автоматы, пулеметы, снайперские винтовки и гранатометы. В заборах, окружающих жилые дома, и на их крышах были обнаружены повреждения, нанесенные, согласно заключениям экспертов, пулями калибра 7,62 мм, выпущенными со стороны полигона.

Учитывая потенциальную опасность для граждан, проживающих возле стрельбища, прокуратура решила запретить использование на объекте оружия, дальность выстрела пули из которого превышает 1500 м. «Это мера — действенный способ оградить жителей Республики Башкортостан от возможного причинения вреда их жизни и здоровью»,— отмечалось в исковом заявлении. Представители самой войсковой части против удовлетворения прокурорского иска возражали, однако суд, учитывая потенциальную опасность, которую представляет эксплуатация стрельбища, полностью удовлетворил требования прокуроров.

Следует отметить, что ранее стрельбище пытались закрыть местные граждане, но тот же Ленинский райсуд в удовлетворении иска им отказал. После этого власти сообщили, что полигон перенесут в другое место, а на освободившемся объекте будут проводиться только тактические занятия силовиков.

Николай Сергеев